Nanni Moretti torna sul set con "Succederà questa notte"

Un intreccio di racconti sulle relazioni contemporanee

Il nuovo progetto non si limiterà a un adattamento fedele, ma fonderà più racconti della raccolta in un’unica narrazione originale. Il film, definito come un dramma romantico, si concentrerà su “paure, difficoltà relazionali e speranze”, secondo le parole dello stesso Moretti. La sceneggiatura è firmata da Valia Santella, Federica Pontremoli e dallo stesso regista, e mira a restituire in forma cinematografica la complessità emotiva e relazionale esplorata da Nevo nei suoi testi.

In un’intervista rilasciata a Ilaria Ravarino per Il Messaggero, Moretti ha raccontato di aver letto Legami prima ancora delle sue sceneggiatrici, a differenza di quanto accaduto con Tre piani, dove era stato lui a ricevere il suggerimento. “Me lo sono fatto mandare prima che uscisse e mi ha colpito molto”, ha dichiarato. Il film darà vita a una storia unitaria che integra elementi provenienti da diversi racconti, mentre altri saranno rappresentati “solo tramite immagini o suggestioni”. Moretti, che lo scorso ottobre ha avuto due infarti, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute: “Non mi hanno cambiato”, ha affermato durante la stessa intervista.