Nanni Moretti colpito da infarto nei giorni scorsi, ora sta bene

Nanni Moretti è stato colpito da un infarto nei giorni scorsi: ricoverato e poi dimesso dopo i controlli, stasera è a Roma, al cinema Nuovo Sacher, per presenziare alla proiezione del film Vittoria, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, che ha co-prodotto.

Il forfait alla presentazione di Napoli

L'infarto e il ricovero hanno invece costretto il regista a dare forfait ieri a Napoli, dove doveva accompagnare il film. Al cinema Vittoria era stato mostrato un video in cui Moretti si scusava per l'assenza, raccomandando discrezione. . I Morettiani'hanno ubbidito, almeno per ventiquattro ore. Ma solo al Vittoria, cinema del quartiere residenziale del Vomero erano 250 gli spettatori presenti. Molti anche al Filangeri. Alla fine, la notizia è trapelata. Lorenzo Cioffi, tra i produttori del film, e i registi, avevano rassicurato il pubblico, annunciando che Moretti era stato dimesso.