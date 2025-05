The Who, parte dall'Italia con due concerti il loro tour di addio

The Who annunciano il loro farewell tour ribattezzato The song is over . Il tour di addio partirà dal nostro Paese con due tappe uniche, per altro le sole annunciate in Europa, che sono fissate il 20 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (Padova) e il 22 luglio al Parco della Musica di Milano. Due appuntamenti che entreranno nella storia, un’occasione irripetibile per celebrare dal vivo una band che ha cambiato la storia del rock e segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni. Inoltre è prevista la pubblicazione, in contemporanea al tour, dell’album Live at The Oval 1971 , l'inedita registrazione di uno dei concerti più memorabili della band.

ULTIMA CHIAMATA PER FARE FESTA COL ROCK DEglI WHO

Formati a Londra nel 1964, The Who sono considerati uno dei gruppi più influenti e innovativi nella storia del rock. La loro carriera è stata contrassegnata da numerosi successi, tra cui album iconici come Tommy (1969), Who's Next (1971) e Quadrophenia (1973). La band ha anche segnato un passo fondamentale nella musica con la sua energia travolgente e la capacità di mescolare elementi di rock, opera e avanguardia. Nel corso della loro carriera, i membri di The Who hanno creato una serie di dischi che hanno segnato le tappe più significative nella storia della musica rock. Non solo un gruppo di musicisti talentuosi, ma anche veri e propri pionieri: i loro concerti erano leggendari per le performance energetiche, il sound travolgente e il carisma di Daltrey e Townshend. Nonostante le sfide nel corso degli anni, la band ha continuato a fare storia con una carriera che ha attraversato più di sei decenni. Con l’incredibile capacità di rimanere sempre attuali e di attirare nuove generazioni di fan, The Who si confermano come una delle leggende più longeve del panorama musicale mondiale. Il tour di addio prende il nome dalla canzone The Song Is Over, tratta dall'album Who's Next del 1971. Roger Daltrey e Pete Townshend hanno annunciato che questo sarà il loro ultimo tour, con date previste in Europa, UK e Nord America tra luglio e settembre 2025. Questi concerti rappresentano l'ultima possibilità per il pubblico italiano di vivere l'energia e la passione degli Who dal vivo. Un addio che celebra oltre sei decenni di musica e performance indimenticabili.