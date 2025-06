Raffaella Carrà, oggi avrebbe compiuto 82 anni: i ricordi sui social

Oggi, 18 giugno, Raffaella Carrà avrebbe compiuto 82 anni. La “regina della televisione italiana” e “icona della cultura pop” in Europa e in America Latina era nata a Bologna nel 1943 ed è scomparsa a Roma il 5 luglio 2021 all’età di 78 anni. A pochi giorni dal suo compleanno, Warner Music Italia ha pubblicato con grafiche restaurate due dei suoi album storici, Raffaella Carrà 82 e Fatalità. Nella sua carriera, però, l’artista ha pubblicato in tutto 25 album in studio (che diventano 42, se si considerano gli adattamenti in altre lingue) in 46 Paesi del mondo, con oltre 60 milioni di dischi venduti e numerosi esordi nelle classifiche internazionali grazie a brani indimenticabili come Tanti auguri, Rumore, Pedro, Fiesta, Ballo ballo e A far l’amore comincia tu. Dopo aver debuttato come attrice in Italia, Carrà aveva firmato un contratto di recitazione con la 20th Century Fox a Hollywood, dove aveva recitato anche in pellicole francesi e spagnole, lavorando tra gli altri con Marcello Mastroianni, Frank Sinatra e Mario Monicelli. Era stata inoltre presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni Sessanta fino alla sua morte, non solo in Italia, ma anche in Spagna e in America Latina, ricevendo ben 12 Telegatti e due Tp de Oro. Tra il 1969 e il 1970 aveva ottenuto un grande successo grazie allo spettacolo Io, Agata e tu, dove aveva lanciato uno stile moderno di showgirl. In autunno aveva affiancato Corrado in Canzonissima, dove aveva dato scandalo per l’ombelico scoperto apparso nella sigla di apertura. Il brano Ma che musica maestro! aveva poi raggiunto la vetta delle classifiche, con ben 200.000 copie vendute. Nel 1972 Carrà aveva pubblicato il suo primo album dal vivo, Raffaella...Senzarespiro, mentre nel 1974 aveva conquistato un altro successo con il programma Milleluci al fianco di Mina. Nel 1976 era uscito uno dei suoi lavori discografici di maggior successo, l’album Forte forte forte, che in Italia si era aggiudicato due dischi di platino, e nel 1982 l’artista aveva affiancato Corrado nella presentazione di Fantastico 3, in compagnia di Gigi Sabani e Renato Zero. Celebre la sigla di apertura, la canzone Ballo ballo. La sua consacrazione come conduttrice era arrivata tra il 1983 e il 1985 con il programma Pronto Raffaella?, seguito tra il 1985 e il 1986 dal supershow Buonasera Raffaella. Da allora si erano susseguiti Domenica In, Raffaella Venerdì, Sabato e Domenica... E saranno famosi, Fantastico 12 con Johnny Dorelli, Carramba! Che sorpresa, il Festival di Sanremo 2001 con Piero Chiambretti, il talent-show Forte forte forte, il ruolo di coach in The Voice of Italy e A raccontare comincia tu. L’ultima apparizione televisiva, avvenuta nel 2019, aveva riguardato la trasmissione Che tempo che fa, mentre l’ultimo collegamento telefonico era stato nel 2020 con il programma La vita in diretta. In ambito musicale, nell’estate 2011 era uscito il remix del suo storico brano A far l’amore comincia tu, diventato Far l’amore nella versione del dj francese Bob Sinclar, mentre nel 2024, grazie al remix del brano Pedro, Carrà era stata la prima donna italiana a entrare nella Top 50 generale di Spotify.