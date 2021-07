1/20 ©Getty

Il nude look di Raffaella carrà provocò grande scandalo nell'autunno del 1969/70, quando apparve in tv al fianco di Corrado in Canzonissima, con l'ombelico scoperto, nella sigla d'apertura Ma che musica maestro!

