Raffa, tutto sulla docuserie su Raffaella Carrà

Pellicole, programmi televisivi, varietà e tanta, tanta musica con successi che l’hanno resa famosa a livello internazionale, tra i quali Fiesta, Rumore, Ballo ballo e Far l’amore, quest’ultimo un remix del successo A far l’amore comincia tu realizzato da Bob Sinclar.

Tre puntate per tre ore di spettacolo, musica e tantissime emozioni. La docuserie biografica ripercorre la vita dell’inarrivabile Raffaella Carrà con immagini storiche, filmati d’archivio e testimonianze di chi l’ha conosciuta: da Tiziano Ferro a Rosario Fiorello passando per Enzo Paolo Turchi . Raffa è un ritratto intimo e divertente dell’artista e donna che per oltre cinquant’anni ha tenuto compagnia al pubblico italiano e non solo.

Disney+ /visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha reso disponibile la sinossi della docuserie: “Simbolo di libertà, regina della TV e icona LGBTQ+: Raffaella è un mito che supera ogni barriera, un’artista amata incondizionatamente dal pubblico internazionale per oltre 50 anni. Eppure, Raffaella è un mistero di cui nessuno possiede la chiave. Gelosissima del suo privato, era una donna che lottava per affermarsi in un mondo di uomini, che ha amato e sofferto come tutte”.

Il testo prosegue: “La docuserie ripercorre la sua vita pubblica e privata, a partire dall’infanzia in Romagna segnata dall’abbandono del padre, il flirt 'da copertina' con Frank Sinatra, i grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, crisi e rinascite. Tutto raccontato attraverso le sue immagini più iconiche e quelle del suo archivio privato in esclusiva insieme a testimonianze inedite di chi l’ha conosciuta davvero”.