Il protagonista è Johnny Lawrence, interpretato, come detto, da William Zabka. Nato a New York nel 1965, è un attore, sceneggiatore, produttore e regista americano, di origini ceche. È noto al grande pubblico per i ruoli da cattivo in film degli anni ’80, ma nel 2004 è stato anche candidato agli Oscar per “Most”, film per il quale è stato produttore e co-scrittore.

