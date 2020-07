9/10 @Netflix

Re Uther è Sebastian Armesto, attore britannico del 1982, che vanta una ricca carriera. Nel 2006 è entrato a far parte del cast di “Marie Antoinette” di Sofia Coppola, mentre nel 2011 ha recitato in “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare” e “Anonymous”. Spazio per lui anche in “Star Wars: Il risveglio della Forza”. Ha già lavorato sul set di una serie TV prodotta da una piattaforma digitale. Era “The Terror”, nel 2018, per Amazon Prime Video.

Cursed, poster e prime foto della serie TV di Frank Miller