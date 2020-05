Cursed, poster e prime foto della serie TV di Frank Miller

Una delle serie più attese dal pubblico è di certo “Cursed”. Si tratta di un adattamento dell’omonimo romanzo di Tom Wheeler e Frank Miller. Un nuovo progetto di Netflix, che verrà lanciato nell’estate 2020. Pochi mesi e gli abbonati Sky potranno accedere all’app del servizio di streaming, tramite decoder Sky Q, per godere di una storia a dir poco particolare, che ha come obiettivo la narrazione della leggenda di re Artù, attraverso però gli occhi di Nimue, colei che è destinata a divenire la Dama del Lago.

Una serie molto ambiziosa, per la quale è stata scelta come protagonista Katherine Langford, nota al grande pubblico per “Tredici”. Torna a ricoprire un ruolo da protagonista in una serie TV, interpretando Nimue, giovane dotata di un’abilità misteriosa, pronta a cimentarsi in un lungo e tortuoso viaggio.

Ecco il cast: