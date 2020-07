Sex Education 3, ecco quando è previsto il ritorno sul set

“Sex Education” è una delle serie TV originali Netflix più apprezzate degli ultimi anni. Ad oggi sono disponibili due stagioni, visibili anche sul decoder Sky Q per gli abbonati. I fan attendono con ansia l’arrivo della terza, le cui riprese sono in ritardo a causa dell’emergenza coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE ).

approfondimento

Lentamente si ritorna però sul set, sia per quanto riguarda il cinema che per le serie TV. Lo stesso vale per “Sex Education”, come confermato dai produttori dello show. La “Eleven” ha dichiarato a “Deadline” di star lavorando per riuscire a dare il via alle riprese della terza stagione nel mese di agosto nel Regno Unito. Wayne Garvie, presidente della produzione internazionale di Sony, posto a gestione di “Eleven”, ha dichiarato: “Al momento è tutto a posto. Dopo la crisi legata al Covid-19 ci sarà una situazione diversa. I prossimi anni saranno complicati, con false partenze. Alcune produzioni riprenderanno e poi si fermeranno di nuovo. Si tornerà però sul set”. Nessun ritardo o nuova emergenza da fronteggiare dunque. Il piano è quello di tornare in un paio di mesi a lavorare con cast e crew.

Allo stato attuale si sta ragionando sullo sviluppo e soprattutto si valutano i protocolli previsti per la sicurezza della troupe e degli attori. Il piano originario prevedeva l’avvio delle riprese a maggio, reso impossibile a causa del lockdown in Galles. Sarà una corsa contro il tempo, considerando come si intenda concludere tutti gli episodi entro l’estate. Si tratta di un elemento importante per l’atmosfera e la fotografia che contraddistinguono lo show.