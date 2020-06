Come vendere droga online (in fretta) 2, il trailer e la data d'uscita

I fan ritroveranno Moritz , Lenny e Dan , ormai divenuti celebri dopo il successo del negozio online “MyDrugs”, che ha fruttato loro ben 1 milione di dollari . Le cose non sono andate come previsto e l’idea di chiudere l’intera operazione non soddisfa Moritz, che però non sa più cosa raccontare a Lisa. In breve, il gruppo si ritrova nuovamente al lavoro, con Lenny che tenta di coinvolgere la propria amica Kira , abilissima hacker. Sulle loro tracce vi sono non soltanto gli agenti di polizia, ma anche dei gangster di strada.

Netflix ha presentato la seconda stagione di “Come vendere droga online (in fretta)” sui propri social. I protagonisti della serie tedesca dovranno fare i conti con tutto quello che sono riusciti a creare nel primo ciclo di episodi andato in onda.

Sono svariate le serie TV Netflix attese dai fan. Alcune sono già state annunciate e a breve verranno caricate sulla piattaforma di streaming. Altre invece si faranno attendere. È questo il caso di “Sex Education 3”. Il rinnovo è stato ufficializzato ma non è stata fornita alcuna data.

Difficile pensare che Jean consenta a Otis e Maeve di proseguire la propria attività scolastica. La giovane non sa nulla del messaggio lasciatole in segreteria ed è possibile che l’insicuro Otis, non ricevendo risposta, decida di andare oltre e provare a dimenticarla.

Eric darà il via invece a una nuova fase della propria narrativa. Stavolta sarà al fianco di Adam, che sembra pronto a mostrarsi in pubblico come una coppia. Facile prevedere però delle problematiche iniziali, considerando il peso che il suo outing potrebbe avere.

Gli episodi conclusivi di “Dark 3” giungeranno invece il 27 giugno. Si tratta di una delle serie TV più complesse degli ultimi anni, giunta all’atto finale. Trama incentrata sui protagonisti assoluti dello show: Jonas, Adam e Martha. A questi si aggiungerà un nuovo personaggio, che potrebbe essere uno di quelli ad aver per primo sperimentato gli effetti dei paradossi temporali.

La seconda stagione suggerisce inoltre un topic che sarà probabilmente al centro della terza: i multiversi. Nessuna conferma è giunta in tal senso ma l’ultimo cliffhanger lascia pochi dubbi. Tanti gli interrogativi cui occorre dare risposta, a partire dalla “nuova” Martha.

Il 31 luglio 2020 arriverà invece “The Umbrella Academy 2”, che riporterà su Netflix la famiglia Hargreeves. Gli ultimi istanti della prima stagione vedono l’intero gruppo coinvolto in un viaggio nel tempo molto rischioso. Si ritroveranno catapultati negli anni ’60, al tempo dell’uccisione di JFK.

Spazio infine a “The Rain 3”, serie in arrivo il 6 agosto. Si sa molto poco della trama della nuova stagione, con Rasmus e Simone in netto contrasto. Il primo intende infettare chiunque con la versione beta del virus, che lo ha tramutato in sovrumano. Simone è terrorizzata da questa ipotesi e, come visto nell’ultimo episodio in onda, i due sono ora separati e potrebbero esserlo fino allo scontro finale.