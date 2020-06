The Rain 3, la data di uscita dell'ultima stagione della serie tv

Dalla furia di Rasmus al ritorno in vita di Sarah, ecco dov’eravamo rimasti con “The Rain”, in attesa della nuova stagione

Netflix ha annunciato la data prevista per il caricamento sulla piattaforma di “The Rain 3”. La data è il 6 agosto 2020, per quella che sarà l’ultima stagione per la prima serie danese nel calendario del colosso dello streaming, visibile anche sul decoder Sky Q per gli abbonati. La prima stagione è stata realizzata nel 2018, composta da otto episodi. La seconda invece, giunta nel 2019, ne aveva soltanto sei. Una produzione creata da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen e Christian Potalivo. Ecco i membri del cast principale: Alba August

Mikkel Boe Følsgaard

Lucas Lynggaard Tønnesen

Lars Simonsen

Sonny Lindberg

Jessica Dinnage

Lukas Løkken

Johannes Kuhnke

In "The Rain" il mondo come lo conosciamo è ormai giunto al termine. La maggior parte degli umani presenti in Scandinavia è svanita nel nulla dopo la diffusione di un virus. Da allora sono trascorsi sei anni. Due fratelli danesi si uniscono a un gruppo di sopravvissuti che intende scoprire se esiste ancora una speranza per una vita differente da qualche parte. Il gruppo si mette sulle tracce del padre dei due fratelli, nella speranza che possa dar loro delle risposte.