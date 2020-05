Curon, ecco il trailer della serie tv in arrivo su Netflix

Curon, l'attesa serie Netflix ambientata in Alto Adige (regia di Fabio Mollo e Lyda Patitucci, sceneggiatura a cura di Ezio Abbate e del suo team), sarà rilasciata sulla piattaforma di streaming (accessibile attraverso il decoder Sky Q per i clienti Sky) mercoledì 10 giugno, ma intanto ecco il trailer, che lascia chiaramente intuire il tono sovrannaturale e mistery della storia.

Curon, di cosa parla la serie tv

Anna (Valeria Bilello) decide di tornare nella sua città natale, Curon per l'appunto, insieme ai figli, i gemelli adolescenti Mauro (Federico Russo) e Daria (Margherita Morchio). La donna, però, sparisce improvvisamente nel nulla, e a quel punto toccherà ai ragazzi provare a capire cos'è successo e, soprattutto, che fine ha fatto la loro madre. Per Mauro e Daria inizierà così un viaggio che li condurrà alla scoperta di alcuni inquietanti segreti nascosti dietro l'apparente tranquillità della cittadina e del luogo. Oltre a ciò, i due ragazzi saranno costretti a prendere atto di un lato nascosto della loro famiglia finora completamente ignorato. Come scopriranno a loro spese, si può scappare dal proprio passato, ma non da sé stessi...

