Diamanti, Giorgia nella colonna sonora del film di Ferzan Özpetek

In occasione del ritorno al cinema di Ferzan Özpetek, Giuliano Taviani e Carmelo Travia hanno scritto una colonna musicale perfetta, emozionale e romantica alla quale si è giunti dopo un lungo lavoro di composizione e confronto costante con il regista. Proprio sulle note della traccia principale Diamanti Theme è nata la nuova collaborazione con Giorgia, che ne ha scritto il testo. Un sodalizio che si rinnova dopo il grande successo di Gocce di memoria, scritta per il film La finestra di fronte (2003) e considerata una delle più belle canzoni della musica italiana. Il nuovo brano si chiama semplicemente Diamanti, così come il regista definisce tutte le protagoniste del film. La voce unica di Giorgia e la grande interpretazione dell’artista romana, restituiscono un’atmosfera elegante donando al tema un carattere forte e appassionante capace di conservare quel nobile sapore che solo una grande colonna sonora possiede. Tutte le tracce, scritte ed arrangiate da Giuliano Taviani e Carmelo Travia, sono state eseguite magistralmente dalla Roma Film Orchestra diretta dal Maestro Alessandro Molinari e registrate presso la Digital Records di Roma, storico studio di registrazione punto di riferimento di molti tra i migliori compositori di musica da film.

Giuliano Taviani e Carmelo Travia, maestri delle colonne sonore

Giuliano Taviani e Carmelo Travia sono tra i principali protagonisti della musica da film in Italia. Attivi fin dai primi anni 2000, hanno collaborato con i Fratelli Taviani, Marco Bellocchio, Carlo Vanzina, Luca Lucini e Giacomo Ciarrapico. Per Diamanti tornano a lavorare con Ferzan Özpetek dopo aver composto la colonna sonora di Rosso Istanbul nel 2016. “È un onore trovarsi ancora al centro della migliore musica da film italiana - commenta Alessandro Pinnelli, CEO di FM Records - “e siamo orgogliosi del lavoro fatto e del risultato raggiunto in Diamanti per il quale, insieme al sottoscritto, tutti hanno collaborato attivamente con grande passione e perseveranza e non vediamo l’ora che il pubblico possa godere di queste eleganti sonorità.”