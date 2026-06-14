Lontani dai grandi eventi mondani, Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono sposati sabato 13 giugno a Capalbio, in provincia di Grosseto. Ad accompagnarli all’altare, una folla di parenti e amici. Tra gli invitati, Jovanotti, Emma Marrone e Coez, per citarne solo alcuni. Ad officiare la cerimonia religiosa, il parroco del borgo, don Marcello Serio

Tommaso Paradiso e la sua compagna Carolina Sansoni hanno pronunciato il fatidico sì, sabato 13 giugno nella Pieve di San Nicola a Capalbio, in provincia di Grosseto. Ad officiare la cerimonia religiosa, il parroco del borgo, don Marcello Serio. Presenti ai festeggiamenti, tra gli altri, alcuni volti noti dello spettacolo tra i quali Jovanotti, Coez, Emma Marrone, Alessandro Borghi, Nicola Savino, Franco126 e Dardust. Impeccabile, lo sposo ha indossato un completo blu e un paio di occhiali da sole scuri, mentre la sposa ha sfoggiato elegantissima, un abito lungo bianco con generoso décolleté, e dopo la cerimonia, hanno entrambi aperto le danze dando il benvenuto agli ospiti al party sulla spiaggia.

Dall'annuncio del matrimonio ai festeggiamenti a Capalbio

Una storia d'amore che dura da dieci anni, quella tra Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, i due stanno insieme da quando si sono conosciuti: lei aveva 27 anni e lui 33. La loro relazione è cresciuta lontano dai grandi eventi mondani e dai riflettori, la coppia che ha visto rafforzare la loro unione con l'arrivo della figlia Anna, è particolarmente riservata e attenta a tutelare la propria privacy.

L'annuncio del matrimonio si era concretizzato sul palco del 76mo Festival di Sanremo, quando il cantante ha partecipato per la prima volta in gara con il brano I Romantici. In quei giorni carichi di emozioni, a conquistare il pubblico, era stato il romantico video condiviso sui social sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci. Su una terrazza, il balletto improvvisato con la coreografia che segue il ritornello “Con la mano sul petto / Io te lo prometto / Davanti a Dio / Saremo io e te / Da qui / Sarà per sempre sì”, e l'anello di fidanzamento mostrato a favore di camera, aveva fatto sognare i fan. Che oggi possono festeggiatre il lieto evento.