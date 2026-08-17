Alice Cooper fa shopping al mercato di Scarborough: fan sorpresi

Niente trucco nero sugli occhi, serpenti o ghigliottine. Alice Cooper, 78 anni, ha sorpreso clienti e commercianti passeggiando tra i banchi dello Scarborough Market Hall, nel North Yorkshire. Il rocker si trovava nella città britannica per una tappa del tour degli Hollywood Vampires, la superband che lo vede sul palco con Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen. Cooper ha comprato una borsa, posato per alcune fotografie e scherzato con i fan durante la sua permanenza a Scarborough
Niente trucco nero intorno agli occhi, cilindri, serpenti o ghigliottine. Alice Cooper, una delle figure più riconoscibili e teatrali della storia del rock, ha sorpreso clienti e commercianti passeggiando tranquillamente tra i banchi dello Scarborough Market Hall, nel North Yorkshire.
Il cantante, 78 anni, si trovava nella città britannica in occasione della tappa del tour degli Hollywood Vampires, la superband che lo vede sul palco insieme a Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen. Lontano per qualche ora dalla sua spettacolare maschera da shock rocker, Cooper si è concesso una normalissima sessione di shopping, trasformando però una giornata al mercato in un piccolo evento rock.
Alice Cooper senza trucco tra i banchi del mercato
A rendere quasi surreale la scena è stato soprattutto il contrasto tra il personaggio che da oltre mezzo secolo porta sul palco uno degli spettacoli più macabri e teatrali della musica e l'uomo che si aggirava con calma tra negozi e bancarelle.
Cooper è entrato anche nel negozio Bijou Creations, dove ha acquistato una Art Tote. La proprietaria Julie Henderson ha raccontato alla stampa locale di averlo riconosciuto immediatamente e lo ha descritto come gentile, disponibile e molto alla mano.
Il rocker ha accettato di posare con la borsa appena acquistata e alcune immagini della sua visita hanno rapidamente cominciato a circolare sui social, sorprendendo i fan abituati a vederlo tra sangue finto, trucco pesante e scenografie horror.
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L'incontro con i fan e la gag di Wayne's World
La presenza di Alice Cooper non è naturalmente passata inosservata. Fotografie e racconti dell'incontro hanno iniziato a moltiplicarsi sui social, tra commenti divertiti e l'entusiasmo di chi si è trovato improvvisamente davanti una leggenda del rock mentre faceva shopping.
Secondo una testimonianza riportata dalla stampa britannica, Cooper avrebbe persino assecondato un fan che ha ricreato davanti a lui una delle gag più celebri di Wayne's World, la commedia del 1992 con Mike Myers e Dana Carvey.
Nel film Wayne e Garth, dopo aver incontrato Alice Cooper nel backstage, si inginocchiano davanti al loro idolo proclamandosi indegni della sua presenza. Il rocker avrebbe partecipato allo scherzo anche nella vita reale, porgendo il proprio anello al fan come accade nella celebre sequenza.
Più di trent'anni dopo, insomma, è bastato incontrare Alice Cooper tra i negozi di un mercato dello Yorkshire per trasformare per qualche minuto Scarborough nel backstage di Wayne's World.
Gli Hollywood Vampires con Alice Cooper e Johnny Depp
Alice Cooper era a Scarborough per il tour europeo degli Hollywood Vampires, gruppo nato nel 2015 e oggi formato dal cantante insieme a Johnny Depp, al chitarrista degli Aerosmith Joe Perry e a Tommy Henriksen.
La band si è esibita allo Scarborough Open Air Theatre sabato 15 agosto, davanti a migliaia di spettatori, con The Damned come special guest.
Il tour 2026 segna il ritorno dal vivo degli Hollywood Vampires dopo quasi tre anni e propone sia brani originali sia omaggi ad alcune delle grandi figure scomparse della storia del rock.
Il nome della band riprende quello degli Hollywood Vampires, il leggendario drinking club nato negli anni Settanta attorno ad Alice Cooper e frequentato, tra gli altri, da musicisti come John Lennon, Keith Moon e Mickey Dolenz. Una confraternita alcolica e rock'n'roll diventata decenni dopo il punto di partenza per un progetto musicale dedicato anche al ricordo degli amici e degli artisti scomparsi.
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Gli Hollywood Vampires in Italia a settembre
Dopo le date britanniche, il tour degli Hollywood Vampires proseguirà in Europa e arriverà anche in Italia con due concerti.
Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen saranno il 1° settembre al Parco della Musica di Milano, a Segrate, e il 2 settembre al Castello Carrarese di Este, in provincia di Padova. In entrambe le date italiane sono previste come special guest le Bambole di Pezza.
Prima di tornare tra amplificatori, chitarre e scenografie da incubo, però, Alice Cooper ha ricordato che anche il padrino dello shock rock può concedersi un pomeriggio assolutamente ordinario: entrare in un mercato, scegliere una borsa e trasformare una normale giornata di shopping in un piccolo evento rock. Senza bisogno, almeno questa volta, di far comparire un pitone.