Alice Cooper fa shopping al mercato di Scarborough: fan sorpresi

Niente trucco nero sugli occhi, serpenti o ghigliottine. Alice Cooper, 78 anni, ha sorpreso clienti e commercianti passeggiando tra i banchi dello Scarborough Market Hall, nel North Yorkshire. Il rocker si trovava nella città britannica per una tappa del tour degli Hollywood Vampires, la superband che lo vede sul palco con Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen. Cooper ha comprato una borsa, posato per alcune fotografie e scherzato con i fan durante la sua permanenza a Scarborough

Il cantante, 78 anni, si trovava nella città britannica in occasione della tappa del tour degli Hollywood Vampires , la superband che lo vede sul palco insieme a Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen . Lontano per qualche ora dalla sua spettacolare maschera da shock rocker, Cooper si è concesso una normalissima sessione di shopping, trasformando però una giornata al mercato in un piccolo evento rock.

Niente trucco nero intorno agli occhi, cilindri, serpenti o ghigliottine. Alice Cooper , una delle figure più riconoscibili e teatrali della storia del rock, ha sorpreso clienti e commercianti passeggiando tranquillamente tra i banchi dello Scarborough Market Hall , nel North Yorkshire.

Alice Cooper senza trucco tra i banchi del mercato

A rendere quasi surreale la scena è stato soprattutto il contrasto tra il personaggio che da oltre mezzo secolo porta sul palco uno degli spettacoli più macabri e teatrali della musica e l'uomo che si aggirava con calma tra negozi e bancarelle.

Cooper è entrato anche nel negozio Bijou Creations, dove ha acquistato una Art Tote. La proprietaria Julie Henderson ha raccontato alla stampa locale di averlo riconosciuto immediatamente e lo ha descritto come gentile, disponibile e molto alla mano.

Il rocker ha accettato di posare con la borsa appena acquistata e alcune immagini della sua visita hanno rapidamente cominciato a circolare sui social, sorprendendo i fan abituati a vederlo tra sangue finto, trucco pesante e scenografie horror.