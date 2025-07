Un album tutti insieme, cinquant’anni dopo. Il loro suono, il ricordo di Glen Buxton e il produttore di sempre. L’irrefrenabile voglia di salire sul palco come il primo giorno, l’amore per i fan e gli insegnamenti alle giovani band. Ma anche quel sentimento dolceamaro sul passato, che ha portato con sé tanti amici musicisti che, però, sono sempre nei ricordi e nella musica: abbiamo incontrato il leggendario Alice Cooper, che ci ha raccontato “The Revenge Of Alice Cooper”, il nuovo album della band al completo