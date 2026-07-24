L'attore, che interpreta il burbero protagonista Ebenezer Scrooge, ha intrattenuto i fan con alcuni sketch. Sono usciti inoltre il poster e il trailer dell'adattamento del racconto Canto di Natale di Charles Dickens, diretto dal regista Ti West. Il cast include anche Rupert Grint e Ian McKellen. Uscirà nei cinema il 12 novembre 2026 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 23 giugno Johnny Depp ha fatto un’apparizione a sorpresa al Comic-Con di San Diego, in California, nei panni di Ebenezer Scrooge, il protagonista che interpreta nel film Ebenezer: A Christmas Carol di Ti West, il nuovo adattamento del racconto Canto di Natale di Charles Dickens in arrivo nei cinema il 12 novembre 2026. L’attore è apparso davanti a un negozio chiamato “Scrooge and Marley”, nel quartiere Gaslamp della città, intorno alle ore 14:30, ma in precedenza i fan si erano già radunati sul posto per curiosare sulle possibili iniziative promozionali del film. Innanzitutto, un gruppo di cantori natalizi ha eseguito un medley per ricreare un’atmosfera festosa, e poi è arrivato Depp, con indosso gli iconici cappotto e cappello a cilindro neri di Scrooge. “Non avete un lavoro?”, ha chiesto con il modo di fare burbero tipico del personaggio. “Sembra che abbiate un sacco di tempo libero. Io lavoro”. Qualcuno gli ha poi augurato una buona giornata. “Cosa c’è di così piacevole?”, ha risposto brusco l’attore, che ha intrattenuto il pubblico con sketch divertenti per circa mezz’ora. Sebbene la sua comparsa dovesse essere una sorpresa, alcuni fan sono riusciti a scorgere la star mentre interpretava alcuni dei suoi personaggi più noti, come il Capitano Jack Sparrow della saga Pirati dei Caraibi e il Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

LE CONTROVERSIE LEGALI E L'ALLONTANAMENTO DA HOLLYWOOD Il film Ebenezer: A Christmas Carol di Ti West segna il ritorno a Hollywood di Johnny Depp dopo la lunga battaglia legale contro l’ex moglie Amber Heard nel 2022. L’ex coppia si era accusata a vicenda di violenza domestica durante la loro relazione, e la giuria aveva infine giudicato entrambi colpevoli di diffamazione reciproca. All’attore sono stati riconosciuti 10 milioni di dollari di risarcimento e 5 milioni di dollari di danni punitivi, mentre all’attrice sono stati riconosciuti 2 milioni di dollari di risarcimento. Tuttavia, nel frattempo, nel 2018 Depp era stato estromesso dal ruolo del cattivo Grindelwald nel film Animali fantastici – I segreti di Silente, il terzo spin-off di Harry Potter, ed era stato sostituito da Mads Mikkelsen. Da allora, l’attore ha recitato in film come Il caso Minamata (2020) e Jeanne du Barry – La favorita del re (2023) e ha diretto il film indipendente Modì – Tre giorni sulle ali della follia. Presto, il suo ritorno sul grande schermo si consoliderà anche con il film Day Drinker al fianco di Madelyn Cline e Penélope Cruz. Approfondimento Amber Heard torna a parlare di Johnny Depp in un documentario

IL POSTER E IL TRAILER Sono usciti inoltre il poster e il trailer del film Ebenezer: A Christmas Carol di Ti West, una rivisitazione in chiave dark del classico di Charles Dickens. Il cast include anche Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen. “È stato davvero un privilegio straordinario", ha detto Johnny Depp sull’interpretazione di Scrooge, una tra le storie “che mi hanno ossessionato fin da quando ero bambino”. Durante la presentazione del trailer, la sala si è oscurata e l’attore, ancora nei panni del personaggio e guidato dalla luce della sua candela, si è rivolto con espressione contrariata al pubblico: “Non avete una vita?””. Ha poi offerto manciate di caramelle che, però, ha prima gettato sul pavimento, per poi ordinare di “prenderne a volontà”. Subito dopo, una voce proveniente dagli altoparlanti ha invocato il suo nome. Nel trailer, Scrooge viene tormentato dai terrificanti spiriti del Natale che lo perseguitano. Quando non si confronta con le dure verità del suo passato, l’irascibile protagonista lancia palle di neve contro i passanti lungo le strade. “È bello essere tornato”, conclude. Durante la presentazione, il regista West, noto soprattutto per i film horror Pearl e MaXXXine, ha raccontato che uno dei suoi primi approcci al genere deriva proprio da alcuni adattamenti del racconto Canto di Natale. Approfondimento Johnny Depp irriconoscibile come Scrooge sul set de Il Canto di Natale