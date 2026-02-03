Offerte Sky
Johnny Depp irriconoscibile come Scrooge sul set de Il Canto di Natale

Cinema

Vittoria Romagnuolo

©Getty

Le foto rubate al set nel Regno Unito rivelano il look della star statunitense, che appare invecchiata per interpretare l'avaro banchiere londinese della storia di Dickens

Il 2026 sembra già un anno ricco di impegni e progetti cinematografici per Johnny Depp che tornerà sul grande schermo il 13 novembre, in tempo per dare il via alla stagione delle pellicole natalizie, diretto da Ti West, l'autore di Pearl, Maxxine e altri titoli di culto.
Depp è stato fotografato sul set dell'ultima produzione del regista e sceneggiatore statunitense, Ebenezer: A Christmas Carol.
Nel nuovo adattamento del Canto di Natale, Depp è praticamente irriconoscibile nei panni di Ebenezer Scrooge.

Depp invecchiato per interpretare Scrooge 

Nel Regno Unito le riprese di Ebenezer: A Christmas Carol procedono spedite per fare in modo che il lungometraggio targato Paramount Skydance sia pronto per il debutto nelle sale a metà novembre. 
La produzione, già molto attesa, sia per il soggetto che per il coinvolgimento di tante star di Hollywood, segna il ritorno di Johnny Deep in un film ad alto budget dopo la stagione in cui l'attore è stato impegnato con vicende giudiziarie di alto impatto mediatico che l'hanno visto in tribunale contrapposto alla ex moglie Amber Heard nel 2022.
Depp, scritturato per il ruolo di Scrooge, l'avaro e anziano banchiere della storia di Dickens, è apparso visibilmente invecchiato nel suo look di scena
Il suo Scrooge, nelle foto pubblicate dal Daily Mail e riprese in rete, indossa una vestaglia di tessuto pregiato blu scuro e un cappello da notte più lungo sul retro.
Il volto è stato truccato per rendere l'attore più rugoso e anziano: le sopracciglia sono grigie, come i ciuffi di capelli arruffati che spuntano dal cappello. 
Sul set, con lui, c'è Andrea Riseborough, scelta per interpretare il fantasma di un Natale passato. Anche lei è impressionante, con la pelle, le pupille e i capelli bianchi come un lenzuolo. 

Il film di Ti West con un cast all-star

Depp appare divertito in quello che certamente è un momento di pausa tra una ripresa e l'altra. 
Il suo Ebenezer Scrooge non sarà l'unica versione del personaggio a popolare il grande schermo nei prossimi mesi: un altro remake de Il Canto di Natale è in lavorazione in casa Warner Bros. con Robert Eggers alla regia e quasi certamente Willem Defoe, attore feticcio del regista di Nosferatu, nei panni del banchiere della storia. 
Mentre questa seconda produzione entrerà nel vivo una volta terminati i lavori per Werwulf (la cui uscita è fissata per il 1°gennaio 2027), il set di Ti West è in pieno fermento e siamo certi che a questi scatti ne seguiranno degli altri che sveleranno le atmosfere dell'adattamento sceneggiato da Nathaniel Halpern, che fino ad ora si è messo alla prova con la serie di fantascienza Legion e Tales From the Loop
Nel cast del film, oltre a Depp, ci sono Sir Ian McKellen, l'attrice di Star Wars Daisy Ridley, Ellie Bamber, la star di Harry Potter Rupert Grint, Tramell Tillman e Sam Claflin
Prima di questo film, nel 2026, potrebbe arrivare nelle sale Day Drinker, il thriller d'azione di Marc Webb che Depp ha girato insieme a Penélope Cruz lo scorso anno. 

