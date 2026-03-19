Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: the Tour, il trailer del film

Il documentario, nelle sale italiane da giovedì 19 marzo, regalerà immagini inedite della ultima tournée dell’artista. La pellicola è stata co-diretta da James Cameron, reduce dal successo di Avatar - Fuoco e cenere

La pellicola, in uscita nelle sale cinematografiche italiane giovedì 19 marzo , regalerà immagini inedite di una delle artiste più acclamate della scena discografica mondiale. Billie Eilish ha dichiarato sul suo profilo Instagram che conta più di 125.000.000 di follower: “Questo è stato uno dei miei tour preferiti in assoluto e poterlo immortalare co-dirigendo questo film con James Cameron è stato davvero un sogno diventato realtà”. Il trailer, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sulla produzione, in uscita sul mercato statunitense tra poche settimane, più precisamente venerdì 8 maggio.

Hit Me Hard and Soft: The Tour è stata l’ultima acclamata serie di concerti della voce di Bad Guy . La tournée, inaugurata il 29 settembre 2024 in Canada e conclusasi il 23 novembre 2025 in America, ha portato l’artista in numerose nazioni: dall’Australia alla Svezia passando per il Giappone, la Norvegia e l’Italia con l’appuntamento all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. A pochi mesi dalla fine del tour, Billie Eilish racconterà l’esperienza live in un documentario co-diretto da James Cameron.

Nel 2019 Billie Eilish ha lanciato il suo primo album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? conquistando immediatamente il consenso del pubblico e della critica. Successivamente, l’artista ha pubblicato Happier Than Ever nel 2021 e Hit Me Hard and Soft nel 2024. Tra le sue canzoni più popolari troviamo sicuramente Ocean Eyes, You Should See Me in a Crown, When the Party's Over, Therefore I Am, Birds of a Feather e Wildflower.

Nel corso degli anni l’artista (FOTO) ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali dieci statuette ai Grammy Awards e due ai Golden Globe per la Miglior canzone originale per No Time to Die per l’omonimo film con Daniel Craig nei panni di James Bond e What Was I Made For? per Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling. James Cameron è invece reduce dal successo di Avatar - Fuoco e cenere, divenuto il terzo maggior incasso del 2025 con 1.485.151.495 di dollari incassati al botteghino internazionale.