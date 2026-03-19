Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: the Tour, il trailer del film

Il documentario, nelle sale italiane da giovedì 19 marzo, regalerà immagini inedite della ultima tournée dell’artista. La pellicola è stata co-diretta da James Cameron, reduce dal successo di Avatar - Fuoco e cenere
Giovedì 19 marzo, Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour sbarca nelle sale cinematografiche italiane. Co-diretto da James Cameron (FOTO), il documentario offrirà uno sguardo inedito sulla vita dell’acclamata artista statunitense.
billie eilish, il trailer del documentario
Hit Me Hard and Soft: The Tour è stata l’ultima acclamata serie di concerti della voce di Bad Guy. La tournée, inaugurata il 29 settembre 2024 in Canada e conclusasi il 23 novembre 2025 in America, ha portato l’artista in numerose nazioni: dall’Australia alla Svezia passando per il Giappone, la Norvegia e l’Italia con l’appuntamento all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. A pochi mesi dalla fine del tour, Billie Eilish racconterà l’esperienza live in un documentario co-diretto da James Cameron.
La pellicola, in uscita nelle sale cinematografiche italiane giovedì 19 marzo, regalerà immagini inedite di una delle artiste più acclamate della scena discografica mondiale. Billie Eilish ha dichiarato sul suo profilo Instagram che conta più di 125.000.000 di follower: “Questo è stato uno dei miei tour preferiti in assoluto e poterlo immortalare co-dirigendo questo film con James Cameron è stato davvero un sogno diventato realtà”. Il trailer, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sulla produzione, in uscita sul mercato statunitense tra poche settimane, più precisamente venerdì 8 maggio.
Approfondimento
Billie Eilish, il poster del documentario co-diretto da James Cameron
Nel 2019 Billie Eilish ha lanciato il suo primo album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? conquistando immediatamente il consenso del pubblico e della critica. Successivamente, l’artista ha pubblicato Happier Than Ever nel 2021 e Hit Me Hard and Soft nel 2024. Tra le sue canzoni più popolari troviamo sicuramente Ocean Eyes, You Should See Me in a Crown, When the Party's Over, Therefore I Am, Birds of a Feather e Wildflower.
Nel corso degli anni l’artista (FOTO) ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali dieci statuette ai Grammy Awards e due ai Golden Globe per la Miglior canzone originale per No Time to Die per l’omonimo film con Daniel Craig nei panni di James Bond e What Was I Made For? per Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling. James Cameron è invece reduce dal successo di Avatar - Fuoco e cenere, divenuto il terzo maggior incasso del 2025 con 1.485.151.495 di dollari incassati al botteghino internazionale.
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