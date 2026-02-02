Grammy Awards 2026, i vincitori: da Bad Bunny a Lady Gaga

Introduzione
È in corso la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2026, alla conduzione Trevor Noah. Luther di Kendrick Lamar e SZA ha trionfato nella categoria Record of the Year. Lady Gaga ha ritirato la statuetta per il Best Pop Vocal Album per Mayhem, Billie Eilish ha vinto il premio Song of the Year per il brano Wildflower contenuto nel suo terzo disco Hit Me Hard and Soft. Ecco tutti i vincitori principali - IN AGGIORNAMENTO
Quello che devi sapere
Grammy Awards, i vincitori dei premi principali
Trevor Noah sta conducendo la 68esima edizione dei Grammy Awards dal palco della Crypto.com Arena di Los Angeles. Tra i premiati Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar e Billie Eilish. Ecco i vincitori principali (in aggiornamento)
Record of the Year
Kendrick Lamar e SZA hanno avuto la meglio nella categoria Record of the Year. I due artisti hanno trionfato grazie al brano Luther, terzo singolo estratto dall’album GNX del rapper statunitense.
Song of the Year
Il premio Song of the Year è andato a Billie Eilish per il brano Wildflower contenuto nel suo terzo disco Hit Me Hard and Soft, nominato nelle categorie Album of the Year e Best Pop Vocal Album all’edizione 2025 dei Grammy Awards.
Best New Artist
Olivia Dean ha avuto la meglio in una delle categorie più importanti della serata. L’artista britannica, classe 1999, ha conquistato le classifiche con la hit Man I Need contenuta nell’album The Art of Loving uscito nel settembre dello scorso anno.
Best Pop Solo Performance
Lola Young ha vinto nella categoria Best Pop Solo Performance grazie al brano Messy. La cantautrice britannica è tra le voci più amate della nuova generazione pop. La canzone vincitrice ha raggiunto il primo posto nella classifica inglese.
Best Pop Duo/Group Performance
La statuetta come Best Pop Duo/Group Performance è andata a Defying Gravity di Cynthia Erivo e Ariana Grande. La canzone fa parte della colonna sonora di Wicked.
Best Pop Vocal Album
Trionfo per Lady Gaga. L’artista ha conquistato una nuova importate statuetta grazie all’album Mayhem, uscito nel marzo dello scorso anno. Il progetto è stato trainato dai singoli Die with a Smile con Bruno Mars, Disease e Abracadabra.
Best Dance/Electronic Album
Il premio Best Dance/Electronic Album è andato a FKA Twigs per Euseuxa. L’album, uscito nel gennaio dello scorso anno, ha incontrato il consenso del pubblico e della critica.
Best Dance Pop Recording
Abracadabra, terzo singolo estratto da Mayhem, ha consegnato un’altra statuetta a Lady Gaga. Dopo aver toccato anche l’Italia con la doppia data all’Unipol Forum di Assago, l’artista è attualmente impegnata con gli ultimi concerti del tour in programma negli Stati Uniti d’America e in Canada.
Best Dance/Electronic Recording
Statuetta conquistata da End of Summer di Tame Impala, progetto solista di Kevin Parker. Il brano è il primo singolo estratto dall’album Deadbeat.
Best Rock Performance
Statuetta per Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning a Yungblud con Nuno, Bettencourt Frank Bello, Adam Wakeman e II. Si tratta del brano proposto in occasione dell’ultimo concerto di Ozzy Osbourne nel luglio dello scorso anno.
Best Rock Song
Vittoria per il gruppo statunitense Nine Inch Nails con il brano As Alive As You Need Me To Be incluso nella colonna sonora del film Tron: Ares diretto dal regista norvegese Joachim Rønning con protagonista Jared Leto.
Best Rock Album
Il premio Best Rock Album è andato ai Turnstile per il loro quarto album Never Enough uscito nel giugno del 2025. Il lavoro ha raggiunto la Top10 nella classifica statunitense US Billboard 200.
Best Alternative Music Performance
Vittoria per i The Cure con Alone. Il gruppo, guidato dalla voce di Robert Smith, è tra le formazioni più iconiche nella storia della musica. Il singolo vincitore fa parte dell’album Songs of a Lost World pubblicato nel novembre del 2024.
Best Alternative Music Album
Songs of a Lost World dei The Cure ha avuto la meglio nella categoria Best Alternative Music Album. Quest’anno la formazione ha trionfato per la prima volta ai Grammy Awards.
Best R&B Performance
Statuetta vinta da Kehlani per il brano Folded. Nel giugno del 2024 l’artista ha pubblicato il suo ultimo album Crash vincitore della statuetta Best Progressive R&B Album alla scorsa edizione dei Grammy Awards.
Best R&B Song
Oltre ad aver vinto nella categoria Best R&B Performance, Folded di Kehlani ha avuto la meglio anche come Best R&B Song. Tra i brani più noti dell’artista ricordiamo After Hours