Grammy Awards 2026, i vincitori: da Bad Bunny a Lady Gaga

Introduzione

È in corso la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2026, alla conduzione Trevor Noah. Luther di Kendrick Lamar e SZA ha trionfato nella categoria Record of the Year. Lady Gaga ha ritirato la statuetta per il Best Pop Vocal Album per Mayhem, Billie Eilish ha vinto il premio Song of the Year per il brano Wildflower contenuto nel suo terzo disco Hit Me Hard and Soft. Ecco tutti i vincitori principali - IN AGGIORNAMENTO