La storia si apre con il trasferimento forzato di Bilski in una piccola cittadina della Casciubia, regione storica nel nord della Polonia nota per le sue tradizioni popolari radicate e il suo paesaggio fatto di boschi e laghi. Il trasferimento è di fatto una punizione per le conseguenze delle sue azioni nel capitolo precedente, e il procuratore si ritrova così in un contesto provinciale dove tutti si conoscono da sempre (e dove nessuno sembra disposto a parlare). La situazione precipita quando scompare un bambino di nome Piotr, figlio di Julia Sarman, una scrittrice di gialli tornata in paese con lui. Quello che sembra inizialmente un caso di cronaca locale si rivela ben presto il tassello mancante di un puzzle molto più grande: un vecchio caso di abusi mai risolto, insabbiato anni prima, che coinvolge figure rispettate della comunità. Man mano che Bilski e Julia uniscono le forze, emergono responsabilità che si estendono ben oltre i singoli colpevoli, arrivando a toccare istituzioni, famiglie e figure di potere locale. Il male, nel film, non ha un volto solo: ha l'intero tessuto sociale di una comunità che ha scelto di voltarsi dall'altra parte.