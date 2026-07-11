Nata a Voghera nel 1982, giornalista, filologa medievale, autrice televisiva e scrittrice (firma per Sky TG24 e per il «Corriere della Sera»), Sernagiotto non è nuova a queste rabdomantiche esplorazioni. Nel 2022, sempre per Arcana, aveva dato alle stampe La maledizione del Dakota, dedicato al palazzo newyorchese affacciato su Central Park dove si spezzò per sempre la vita di John Lennon, volume da cui è stato tratto anche l'omonimo e fortunato podcast. Ora lo sguardo si allarga, dal singolo edificio a una cartografia internazionale del mito: Stati Uniti, Regno Unito, Europa continentale, Nord Europa, un'ampia e sorprendente sezione italiana e financo una bonus track in salsa indiana, dedicata all'ashram dei Beatles a Rishikesh e alle ombre lunghe del White Album. Sernagiotto chiarisce sin dall’inizio la natura del progetto: questa non è un’enciclopedia, ma, per l’appunto, un atlante. Capitoli brevi e agili, da consultare come una guida di viaggio anomala. Ogni luogo è inoltre accompagnato da un box pratico che spiega perché valga la pena visitarlo oggi, suggerisce come e quando raggiungerlo e propone una playlist pensata per accompagnare il percorso. Un dispositivo che trasforma il volume in una mappa da portare con sé, sospesa tra guida turistica, racconto musicale e breviario per viaggiatori inquieti. Il tutto è sorretto da un’idea antica quanto l’uomo: i luoghi trattengono le anime, si impregnano di dolore e chi vi passa accanto ne avverte ancora l’eco.