Introduzione

Negli ultimi anni le storie romantiche e gli adattamenti dei bestseller più popolari per young adult hanno conquistato il pubblico della tv in streaming, intercettando un generale bisogno di svago e romanticismo rilanciato da Millennials e Generazione Z.

Forti della ritrovata attenzione anche a Hollywood per la rom-com, genere che ha avuto la sua stagione d'oro a cavallo tra i due millenni, e del successo planetario di numerosi drammi romantici, Prime Video ha deciso di puntare per la prossima stagione sempre di più su questo genere, anche per i progetti originali italiani destinati ad essere visti da un pubblico globale.

I prossimi mesi del 2026 e il 2027 saranno una stagione all'insegna delle storie romance sul piccolo schermo.

Tra le novità della piattaforma di streaming, elencate dal capo delle produzioni Amazon Originals del Sud dell'Europa Nicole Morganti all'evento romano Prime Video Presents Italia 2026, oltre ai sequel di progetti noti, spiccano le rom-com realizzate in Italia e diverse nuove serie dello stesso genere.

Ecco quelche titolo da tenere d'occhio, se siete appassionati di storie d'amore, in cui si sogna senza smettere di ridere.

Tutti i titoli Prime Video sono disponibili anche su Sky Q, Sky Glass e su Now tramite la app Smart Stick.