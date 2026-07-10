Prime Video, 7 film e serie prossimamente in streaming per gli amanti di storie romanticheSpettacolo
Introduzione
Negli ultimi anni le storie romantiche e gli adattamenti dei bestseller più popolari per young adult hanno conquistato il pubblico della tv in streaming, intercettando un generale bisogno di svago e romanticismo rilanciato da Millennials e Generazione Z.
Forti della ritrovata attenzione anche a Hollywood per la rom-com, genere che ha avuto la sua stagione d'oro a cavallo tra i due millenni, e del successo planetario di numerosi drammi romantici, Prime Video ha deciso di puntare per la prossima stagione sempre di più su questo genere, anche per i progetti originali italiani destinati ad essere visti da un pubblico globale.
I prossimi mesi del 2026 e il 2027 saranno una stagione all'insegna delle storie romance sul piccolo schermo.
Tra le novità della piattaforma di streaming, elencate dal capo delle produzioni Amazon Originals del Sud dell'Europa Nicole Morganti all'evento romano Prime Video Presents Italia 2026, oltre ai sequel di progetti noti, spiccano le rom-com realizzate in Italia e diverse nuove serie dello stesso genere.
Ecco quelche titolo da tenere d'occhio, se siete appassionati di storie d'amore, in cui si sogna senza smettere di ridere.
Tutti i titoli Prime Video sono disponibili anche su Sky Q, Sky Glass e su Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Love Me Love Me, film numero 2 e lo Speciale
Dopo Love Me Love Me, il film Prime Original italiano, che ha debuttato in streaming a febbraio, Mia Jenkins, Pepe Barroso e Luca Melucci tornano per il secondo film tratto dal secondo romanzo dalla serie omonima di Stefania S., un successo su Wattpad, edito sulla carta da Sperling & Kupfer.
Gli attori, che sono stati in Italia per la première, ora sono sul set, per girare il seguito della storia che racconta un'altro anno turbolento alla St. Mary, quello che segna la fine del liceo e il momento delle scelte per tutti.
La pellicola, attesa in streaming per il 2027, sarà accompagnata dall'uscita su Prime Video dello Speciale Love Me Love Me... More, che mostrerà il dietro le quinte della lavorazione dei lungometraggi, attraverso interviste e contenuti inediti che descrivono non solo l'opera ma il fenomeno che va ben oltre libri e film.
Blame It On Rome
Blame It On Rome è il nuovo film di Francesco Carrozzini con protagonista un duo inedito composto da Gabrielle Union e Michele Morrone.
La star di Bad Boys II è Billie, un'americana che dopo aver appreso della fine del suo amore, approfitta di un viaggio di lavoro in Italia per dimenticare la delusione. Dopo una serie di avventure scopre di essere incinta ma non sapendo chi è il padre del bambino, assume un investigatore privato (Morrone) per trovarlo. Inutile dire che tra i due nascerà una complicità inspettata.
Carrozzini, a Roma con Michele Morrone per la presentazione del film, ha spiegato le sensazioni di mettersi alla prova con una rom-com girata nel suo paese d'origine. Morrone, protagonista e anche produttore esecutivo della pellicola, ha descritto l'esperienza con Union, un'attrice con cui ha subito trovato una forte affinità. Il trailer svela una serie di momenti divertenti e uno sguardo su luoghi poco esplorati della Capitale.
Il giorno perfetto
Arriverà prossimamente in streaming su Prime Video Il giorno perfetto, una nuova serie diretta e co-scritta da Michela Andreozzi con protagonisti Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon.
La serie segue Del Bufalo, Viola, una wedding planner cinica, che non crede nell'amore, alle prese con le coppie da accompagnare all'altare e Tito, un collega ultra romantico (Spollon), con cui si svilupperà una strana chimica.
Andreozzi e Del Bufalo alle prese con una nuova avventura ma a puntate, dopo i film Pensati sexy e Ancora più sexy.
Postcards From Italy
Prime Video ha presentato in esclusiva a Roma il primo trailer di Postcards From Italy, nuova serie Prime Original girata in lingua inglese con un cast internazionale guidato da Mia Wallace, star dei film della trilogia Cupables e de La casa degli Spiriti, che vede la partecipazione di Sebastiano Pigazzi e Filippo De Carli.
In sei episodi, racconta le avventure e le disavventure lavorative e sentimentali di Mia, americana spedita a lavorare in Sicilia nel settore immobiliare, divisa tra due amori e presto innamorata anche del suo paese d'adozione.
Creata con Gaumont, e girata dalla regista premio Oscar Jessica Yu, arriva in streaming nei primi mesi del 2027.
Due cuori in affitto
Per la gioia dei lettori, Prime Video svela il protagonista maschile di Due cuori in affitto, la serie che adatta l'omonimo romanzo di successo di Felicia Kingsley, l'autrice da record dietro anche la storia del film Non è un paese per single.
L'autrice a Roma è salita sul palco con l'attore italo-canadese Giacomo Gianniotti, già famoso per Grey's Anatomy.
Gianniotti sarà Blake Avery, un affascinante autore di bestseller la cui strada si incrocerà con quella di Stella, aspirante sceneggiatrice.
La serie, che sarà girata da Laura Chiossone in una Sardegna selvaggia e romantica, arriverà in streaming prossimamente.
Il ministero dell'amore
Alessandra Mastronardi e Pif sono i protagonisti de Il ministero dell'amore, film già annunciato e che arriverà entro la fine del 2026 in streaming su Prime Video. Pif interpreta Aldo, un cronista parlamentare nella cui testa si apre una sorta di Consiglio dei Ministri scatenato da una crisi sentimentale.
Scritto e diretto da Ciarrapico e Vendruscolo, già attivi su Boris e Ogni maledetto Natale, è animato da un cast corale che include Pietro Sermonti, Corrado Guzzanti, Angel Finocchiaro e molti altri volti della comicità nazionale.
Una surreale commedia romantica.
Come distruggere l'ex
Prossimamente Prime Video proporrà il nuovo film di Alessio Maria Federici, una rom-com con Greta Scarano, Dario Aita, già apparso in Parthenope, Eugenio Franceschini, star di Emily In Paris.
Scarano è Miriam, una programmatrice che ha sviluppato una brillante dating app. Quando viene lasciata dal fidanzato nel momento che lei crede il più bello della loro storia d'amore lunga sette anni, inizia a pianificare una vendetta nei confronti dell'ex fidanzato usando la tecnologia di cui è esperta.
Amore e app in una storia sentimentale tutta da ridere.