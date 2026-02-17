Arriva su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) l'adattamento televisivo seriale ispirato al capolavoro della scrittrice cilena naturalizzata statunitense. Racconta la vita di tre generazioni di donne: Clara, Blanca e Alba. Come executive producer del progetto, figurano la stessa Allende insieme con Eva Longoria e Courtney Saladino

Prime Video si prepara a conquistare il pubblico con un ambizioso progetto seriale in lingua spagnola, adattando per il piccolo schermo il celebre romanzo di Isabel Allende, La casa degli spiriti. Durante la presentazione al Festival del Cinema di Berlino, la piattaforma ha finalmente rivelato la data di debutto della serie televisiva (già annunciata da tempo), accompagnata dalle prime immagini e da dettagli sul cast e sulla trama. L’attesa cresce tra i lettori e gli appassionati di letteratura, mentre Prime Video lancia la sua sfida a Netflix, già nota per l’adattamento di Cent’anni di solitudine. Anche in questo caso, infatti, parliamo di una saga familiare che attraversa mezzo secolo. La data da segnarsi in agenda è quella del 29 aprile 2026, giorno in cui La casa degli spiriti sarà disponibile a livello globale su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La casa degli spiriti racconta la vita di tre generazioni di donne: Clara, Blanca e Alba. La vicenda si sviluppa in un paese sudamericano caratterizzato da rigide convenzioni sociali e scandito da contrasti di classe e tensioni politiche. Attraverso gli occhi delle protagoniste, il racconto unisce realismo e magia, offrendo uno spaccato intenso della storia di una famiglia e della società che la circonda. La narrazione esplora il peso del passato sulle nuove generazioni e la forza delle donne nel plasmare la propria vita in un contesto complesso e spesso oppressivo.

Data di uscita e struttura della serie La prima stagione di La casa degli spiriti sarà composta da otto episodi e sarà disponibile a livello globale su Prime Video a partire da mercoledì 29 aprile 2026. La serie promette di offrire uno sguardo avvincente su una saga familiare intensa, che unisce magia, politica e storia, raccontata attraverso le vite intrecciate di tre generazioni di donne. Le prime immagini lasciano già intravedere la cura estetica e la profondità emotiva con cui la storia di Isabel Allende è stata adattata per lo schermo. Approfondimento Cent'anni anni di solitudine, adattamento tv del capolavoro letterario

Il cast: Nicole Wallace nei panni di Clara Alfonso Herrera, noto per Rebel Moon, interpreta Esteban Trueba, figura centrale attorno a cui ruotano le vicende familiari. Clara del Valle sarà rappresentata in diverse fasi della sua vita da Nicole Wallace, già protagonista di È colpa nostra? e prossimamente nella produzione italiana Postcards from Italy, insieme a Dolores Fonzi, conosciuta per Belén. Il cast si arricchisce di altri nomi di spicco: Fernanda Castillo (The Lord of the Skies) interpreta Férula, Aline Kuppenheim (Una donna fantastica) veste i panni di Nivea del Valle, ed Eduard Fernández (La pelle che abito) interpreta Severo del Valle. Sara Becker (La bambina che raccontava i film) e Fernanda Urrejola (Cry Macho - Ritorno a casa) saranno Blanca, mentre Rochi Hernández (30 noches con mi ex) interpreta Alba. Juan Pablo Raba (News of a Kidnapping) veste i panni di Tío Marcos, con Pablo Macaya (Due vite parallele) e Nicolás Contreras (Baby Bandito) nel ruolo di Pedro Tercero. Approfondimento Isabel Allende a SKY TG24 LIVE IN: "Le parole determinano la realtà"