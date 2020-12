"Chi paga impartisce gli ordini"

Allende è da poco tornata in libreria con Donne dell'anima mia (Feltrinelli) un'analisi della realtà attraverso le proprie esperienze personali e i ricordi delle persone che l'hanno guidata e ispirata. "Mio nonno diceva che chi paga impartisce gli ordini: questo fu il primo principio su cui poggiò il mio incipiente femminismo. Diritti e indipendenza economica sono legati molto strettamente, soprattutto nel caso delle donne. Quando siamo scese per strada e abbiamo ottenuto i primi posti di lavoro, iniziando a controllare le proprie vite e i propri redditi, allora il femminismo è iniziato".

"L'elezione di Kamala Harris potrà aiutare le donne"

Da molti anni la scrittrice cilena vive in California, lo Stato dal quale proviene Kamala Harris, la prima vicepresidente donna degli Usa. "Kamala - dice Allende a Sky TG24- rappresenta non solo le donne, ma anche le persone di colore e i giovani". E in questo senso, sostiene l'autrice della Casa degli spiriti, la sua elezione potrebbe aiutare anche perché molto dei membri del nuovo gabinetto Biden sono donne. Ma i cambiamenti, ricorda Allende, passano anche dalle parole e dal loro ruolo che hanno nella nostra quotidianità: "Dobbiamo cambiare anche in questo, e anche qui le speranze maggiori arrivano dai più giovani". Un cambiamento, conclude, che non è affatto confinato alla sola semantica: "Al patriarcato conviene classificare le persone, così è più facile esercitare il controllo. Il linguaggio determina il nostro modo di pensare e dunque la realtà".