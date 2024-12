La serie televisiva Cent'anni di solitudine racconta una storia che ricalca fedelmente le vicende narrate nel romanzo originale. La trama, quindi, ruota intorno alla famiglia Buendía, i cui membri affrontano una serie di eventi drammatici e surreali, segnati da follia, passioni impossibili, conflitti e condannati, loro malgrado, a un destino ineluttabile.

Al centro delle loro vicende c’è una terribile maledizione che condanna l’intera dinastia a un secolo di isolamento nell’immaginaria città di Macondo.

Il racconto si apre con una frase iconica, che collega immediatamente la serie al libro. Il trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), infatti, si apre con la seguente frase, la stessa che fa da incipit al romanzo: “Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio”. Queste sono le parole con cui comincia il romanzo Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez, e il fatto che siano le stesse con cui si apre il video di presentazione della serie che Netflix dedica al capolavoro della letteratura contemporanea è una scelta che evidenzia il rispetto per la fonte letteraria.