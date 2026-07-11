L'Odissea, trama, cast e data di uscita in sala dell'attesissimo film di Christopher NolanCinema Un frame del trailer del film L'Odissea (credits: YouTube)
Introduzione
Christopher Nolan porta il mito di Odisseo (noto ai più come Ulisse) al cinema con una produzione senza precedenti.
Nel panorama cinematografico del 2026 (ma forse anche di tutto l'intero Millennio, concedetecelo...) uno dei progetti più attesi è senza dubbio il kolossal del cineasta britannico: parliamo chiaramente di L’Odissea (The Odyssey), il nuovo film scritto, diretto e co-prodotto da Nolan.
Dopo il successo internazionale di Oppenheimer, il regista premio Oscar si confronta per la prima volta con un grande classico della letteratura antica, scegliendo di adattare il poema epico attribuito a Omero e di trasformare il viaggio di Odisseo in un’esperienza cinematografica spettacolare.
Prodotto da Syncopy Inc. e Universal Pictures, il film rappresenta la produzione più costosa mai realizzata da Nolan, con un budget dichiarato di 250 milioni di dollari. L’opera punta a ricreare sul grande schermo la dimensione epica del racconto originale attraverso un linguaggio visivo moderno, grandi ambientazioni naturali e un utilizzo innovativo della tecnologia IMAX.
La pellicola, di genere epico, fantastico, d’avventura e d’azione, vede alla regia e alla sceneggiatura lo stesso Nolan, con Emma Thomas e il regista impegnati anche come produttori. La fotografia è affidata a Hoyte van Hoytema, il montaggio a Jennifer Lame e le musiche a Ludwig Göransson.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su L'Odissea, dalla trama al cast. Nel frattempo, per ingannare l'attesa (la pellicola arriverà nei cinema italiani il 16 luglio 2026, mentre negli Stati Uniti sarà distribuito il giorno successivo), potete godervi un primo succulento assaggio di quello che si preannuncia un capolavoro guardando il trailer che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: il viaggio tra mostri, divinità e prove leggendarie
L’Odissea racconta il lungo e travagliato ritorno di Odisseo, leggendario re di Itaca, al termine della guerra di Troia. L’eroe greco intraprende una pericolosa navigazione verso la propria terra, ma il viaggio si trasforma ben presto in una successione di sfide imposte dal destino e dalla volontà degli dei.
Nel corso del suo cammino Odisseo affronta creature leggendarie e ostacoli straordinari, tra cui il ciclope Polifemo, le Sirene e la ninfa Calipso. A complicare ulteriormente il suo ritorno sono anche le divinità, che con venti contrari e continui impedimenti rendono sempre più difficile il ricongiungimento con la patria.
Pur raccontando un'avventura epica ricca di incontri e pericoli, il cuore della storia rimane il desiderio del protagonista di ritrovare la propria famiglia. Dopo una lunga assenza, Odisseo riuscirà infine a fare ritorno a Itaca, dove lo attendono la moglie Penelope e il figlio Telemaco.
Cast e personaggi: star internazionali per l’epopea omerica
Per portare sul grande schermo i protagonisti dell'opera di Omero, Christopher Nolan ha riunito uno dei cast più prestigiosi degli ultimi anni, composto da interpreti di primo piano del panorama cinematografico internazionale.
Matt Damon interpreta Odisseo, il re di Itaca protagonista del viaggio raccontato dal film. Per l'attore si tratta della terza collaborazione con Christopher Nolan dopo Interstellar e Oppenheimer. Tom Holland veste invece i panni di Telemaco, il figlio dell'eroe, mentre Anne Hathaway interpreta Penelope, la moglie che continua ad attendere il ritorno del marito durante la sua lunga assenza. Anche per Hathaway si tratta di un nuovo sodalizio artistico con Nolan dopo Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Interstellar.
Zendaya interpreta Atena, la dea della saggezza che protegge il protagonista durante il viaggio, mentre Charlize Theron veste i panni della ninfa Calipso. Robert Pattinson interpreta Antinoo, uno dei pretendenti di Penelope, confermando una nuova collaborazione con il regista dopo essere stato scelto come uno dei protagonisti di questo ambizioso progetto.
Nel cast figurano inoltre Lupita Nyong'o nei ruoli di Elena e Clitemnestra, Samantha Morton nei panni della maga Circe, Benny Safdie come Agamennone, Jon Bernthal nel ruolo di Menelao, John Leguizamo come Eumeo, Bill Irwin nel ruolo del ciclope Polifemo, Himesh Patel come Euriloco, Mia Goth nei panni di Melanto, Logan Marshall-Green come Melanzio, Elliot Page nel ruolo di Sinone e James Remar come Tiresia.
Produzione: il progetto più ambizioso della carriera di Nolan
La produzione di L’Odissea è stata annunciata nel dicembre 2024, con la conferma di Matt Damon nel ruolo di Odisseo. Fin dall'inizio il progetto è stato presentato come una delle opere più complesse e ambiziose mai affrontate da Christopher Nolan, anche grazie a un budget di circa 250 milioni di dollari, il più elevato della sua carriera.
Per rappresentare il ciclope Polifemo è stato realizzato un enorme pupazzo animatronico alto sei metri, una scelta che riflette la filosofia produttiva del regista, da sempre orientata verso l'utilizzo di effetti pratici e scenografie reali piuttosto che verso un massiccio impiego della computer grafica.
Secondo quanto raccontato dallo stesso Nolan alla stampa internazionale, l'obiettivo era quello di ricreare un mondo il più possibile autentico e tangibile. Per questo motivo la produzione ha privilegiato ambientazioni naturali, grandi scenografie costruite realmente e oggetti di scena fisici, così da restituire allo spettatore una percezione concreta dell'universo narrato da Omero.
Un'altra delle grandi sfide della lavorazione ha riguardato proprio la tecnologia. Nolan ha collaborato direttamente con IMAX per sviluppare una nuova generazione di cineprese analogiche, più leggere e soprattutto molto più silenziose rispetto ai modelli precedenti. Questa innovazione ha reso possibile girare intere scene dialogate utilizzando esclusivamente cineprese IMAX, un risultato considerato fino a pochi anni fa estremamente difficile da raggiungere.
Il rapporto tra Nolan e il mondo dell'epica classica ha inoltre un precedente. Circa vent'anni fa al regista era stata proposta la regia di Troy (2004), adattamento cinematografico degli eventi raccontati nell'Iliade, che precedono quelli dell'Odissea. Il progetto seguì poi un'altra strada e Nolan si dedicò successivamente alla realizzazione di Batman Begins.
Le riprese: dal Mediterraneo all’Islanda, un viaggio nel viaggio
Le riprese principali di L’Odissea si sono svolte dal 25 febbraio all'8 agosto 2025 e hanno interessato numerosi Paesi. La produzione ha attraversato alcune delle aree più suggestive del Mediterraneo e del Nord Europa, privilegiando scenari naturali capaci di evocare il viaggio dell'eroe omerico.
Secondo Nolan, la scelta di girare quasi interamente in esterni nasce dalla volontà di restituire anche fisicamente il senso del lungo viaggio di Odisseo. Molte delle location sorgono infatti lungo il Mediterraneo, contribuendo a ricreare un mondo credibile senza ricorrere in maniera estesa ad ambientazioni virtuali.
In Marocco le riprese hanno interessato Ait-Ben-Haddou, mentre in Grecia la troupe ha lavorato nel Peloponneso, tra il Castello di Modone, la spiaggia di Voidokilia, la Grotta di Nestore e Corinto. La lavorazione si è poi spostata in Islanda, Scozia e Italia.
Nel nostro Paese il set ha coinvolto numerose località della Sicilia, comprese le isole Eolie di Lipari, Vulcano, Basiluzzo, Pietra del Bagno e Panarea, oltre all'isola di Favignana e a Preveto nelle Egadi. Alcune sequenze sono state inoltre realizzate nel Lazio, tra il Porto turistico e l'Idroscalo di Ostia.
Il primo film narrativo girato interamente in IMAX a pellicola
Uno degli elementi che rendono L’Odissea un progetto destinato a entrare nella storia del cinema riguarda le tecnologie impiegate durante la produzione. Il film è infatti il primo lungometraggio narrativo realizzato interamente con cineprese IMAX a pellicola.
Per raggiungere questo risultato è stata utilizzata una nuova versione delle cineprese IMAX, progettata per essere più compatta, meno rumorosa e maggiormente adatta alle riprese dialogate. Lo sviluppo di questa tecnologia è stato possibile grazie alla collaborazione tra Christopher Nolan e gli ingegneri della stessa IMAX.
La produzione ha utilizzato oltre 610 chilometri di pellicola IMAX da 70 millimetri a 15 perforazioni, una quantità che colloca L’Odissea tra i film che hanno impiegato il maggior quantitativo di pellicola analogica nella storia recente del cinema.
Il film sarà distribuito in diversi rapporti d'immagine per valorizzare le differenti sale cinematografiche: il formato standard 2,39:1, l'IMAX Digital in 1,90:1 e l'IMAX 70mm/Digital nel rapporto 1,43:1.
Gli effetti speciali sono stati curati da Stefano Corridori, Eggert Ketilsson, Andrew Jackson, Double Negative e Woodster Pictures Company. La scenografia porta invece la firma di Ruth De Jong, Larry Dias e Gene Serdena, mentre i costumi sono stati realizzati da Ellen Mirojnick.
Promozione: la sfida agli dei diventa il simbolo del film
La campagna promozionale di L’Odissea è iniziata il 17 febbraio 2025, quando Universal Pictures ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Matt Damon nei panni di Odisseo.
Il film è accompagnato dalla tagline internazionale «Defy the gods», tradotta in italiano come «Sfida gli dei», una frase che sintetizza il rapporto tra il protagonista e le divinità che ostacolano il suo viaggio.
Un teaser trailer di circa 70 secondi è stato distribuito esclusivamente nelle sale durante le proiezioni di Jurassic World - La rinascita. Il primo trailer completo è arrivato il 22 dicembre 2025, seguito da un secondo il 4 maggio 2026 e dal trailer finale pubblicato il 1° luglio 2026, circa due settimane prima dell'uscita del film.
Accoglienza e aspettative: uno degli eventi cinematografici del 2026
Fin dalla sua presentazione, L’Odissea è stato salutato come uno dei principali eventi cinematografici dell’anno, diciamo pure all'unanimità (e senza se e senza ma). La combinazione tra il prestigio di Christopher Nolan, la forza del poema originale, l’utilizzo della tecnologia IMAX e un cast composto da grandi interpreti ha generato un interesse internazionale straordinario, trasformando il film in uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica.
La stampa specializzata ha seguito con grande attenzione ogni fase della lavorazione, sottolineando la portata produttiva del progetto, l’ambizione tecnica della pellicola e la scelta di Nolan di affrontare uno dei racconti fondamentali della cultura occidentale. Il ritorno del regista dopo il successo di Oppenheimer, unito alla dimensione epica del materiale di partenza e all’utilizzo di tecnologie cinematografiche senza precedenti, ha contribuito ad alimentare aspettative elevatissime intorno al film.
L’Odissea è inoltre considerato tra i possibili protagonisti della prossima stagione dei premi cinematografici, anche se eventuali riconoscimenti ufficiali potranno essere valutati soltanto dopo la distribuzione nelle sale.
Distribuzione e uscita nelle sale italiane
L’Odissea arriverà nei cinema italiani il 16 luglio 2026, mentre negli Stati Uniti uscirà il giorno successivo. La distribuzione italiana è affidata a Universal Pictures Italia.
La pellicola, della durata di 172 minuti, è una coproduzione tra Stati Uniti e Regno Unito ed è stata realizzata in lingua inglese.
Grazie alla portata della produzione, alle innovazioni tecniche introdotte durante le riprese e all'importanza del materiale narrativo da cui trae ispirazione, L’Odissea si presenta come uno dei progetti cinematografici più significativi e discussi del 2026.