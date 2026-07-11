La produzione di L’Odissea è stata annunciata nel dicembre 2024, con la conferma di Matt Damon nel ruolo di Odisseo. Fin dall'inizio il progetto è stato presentato come una delle opere più complesse e ambiziose mai affrontate da Christopher Nolan, anche grazie a un budget di circa 250 milioni di dollari, il più elevato della sua carriera.

Per rappresentare il ciclope Polifemo è stato realizzato un enorme pupazzo animatronico alto sei metri, una scelta che riflette la filosofia produttiva del regista, da sempre orientata verso l'utilizzo di effetti pratici e scenografie reali piuttosto che verso un massiccio impiego della computer grafica.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Nolan alla stampa internazionale, l'obiettivo era quello di ricreare un mondo il più possibile autentico e tangibile. Per questo motivo la produzione ha privilegiato ambientazioni naturali, grandi scenografie costruite realmente e oggetti di scena fisici, così da restituire allo spettatore una percezione concreta dell'universo narrato da Omero.

Un'altra delle grandi sfide della lavorazione ha riguardato proprio la tecnologia. Nolan ha collaborato direttamente con IMAX per sviluppare una nuova generazione di cineprese analogiche, più leggere e soprattutto molto più silenziose rispetto ai modelli precedenti. Questa innovazione ha reso possibile girare intere scene dialogate utilizzando esclusivamente cineprese IMAX, un risultato considerato fino a pochi anni fa estremamente difficile da raggiungere.

Il rapporto tra Nolan e il mondo dell'epica classica ha inoltre un precedente. Circa vent'anni fa al regista era stata proposta la regia di Troy (2004), adattamento cinematografico degli eventi raccontati nell'Iliade, che precedono quelli dell'Odissea. Il progetto seguì poi un'altra strada e Nolan si dedicò successivamente alla realizzazione di Batman Begins.