Temptation Island 2026, le coppie un mese dopo: cosa è successo

Introduzione
Mercoledì 29 luglio Filippo Bisciglia ha condotto la nona e ultima puntata dell’edizione 2026 di Temptation Island. A un mese dalla fine del docu-reality, le sette coppie, non sposate e senza figli, si sono raccontate ai telespettatori. Ancora insieme: Iris e Andrea, Bernadette e Diamante
Quello che devi sapere
Temptation Island 2026, l’ultima puntata
Mercoledì 29 luglio Filippo Bisciglia ha accompagnato i telespettatori nel corso del nono e ultimo appuntamento con l’edizione 2026 del docu-reality. Il conduttore ha ripercorso quanto accaduto mostrando i protagonisti a un mese dalla fine del programma televisivo. Le sette coppie, non sposate e senza figli, si sono raccontate alle telecamere.
Gabriele e Sara, cos’è successo un mese dopo
Sara e Gabriele hanno confermato la rottura. Il ragazzo ha raccontato di aver intrapreso un percorso personale: “Lo sto facendo ancora e credo che lo continuerò perché mi fa stare bene, mi fa stare meglio”. Sara ha dichiarato: “Non deve stare così male, non deve addossarsi tutte le colpe”. La ragazza ha aggiunto: “Semplicemente abbiamo due modi diversi di amarci”.
Soraya e Cristian, cos’è successo un mese dopo
Cristian e Soraya hanno messo un punto alla loro storia d’amore. Dopo essere usciti separati dalla trasmissione televisiva, i due ragazzi hanno definitivamente intrapreso strade differenti. Cristian ha raccontato di aver sentito una ragazza single del villaggio.
Francesca e Danilo, cos’è successo un mese dopo
Nonostante fossero usciti insieme, Danilo e Francesca non sono riusciti a ricostruire la loro storia. La ragazza ha raccontato di aver sentito il single Marco: “Gli ho mandato un messaggio perché volevo sapere come stesse”. Francesca ha aggiunto: “Ho sbagliato a non dirtelo, ma tu non mi hai mai dato il modo di parlarne con calma”
Bernadette e Diamante, cos’è successo un mese dopo
Diamante e Bernadette, insieme da sedici anni, hanno confermato la loro voglia di convolare a nozze. Il ragazzo ha raccontato in un video: “Sei la persona più importante della mia vita e io non vedo l’ora di sposarti”. I due ragazzi hanno suggellato il loro amore con un ballo.
Alessandra e Rosario, cos’è successo un mese dopo
Dopo essere usciti insieme da Temptation Island, Rosario e Alessandra non sono riusciti a trovare un punto d’incontro mettendo fine alla loro relazione. Il ragazzo ha raccontato: “Anche se posso sembrare l’uomo grande e forte, anche io ho dei sentimenti”.
Giovanni e Sabrina, cos’è successo un mese dopo
Dopo essere usciti separati dalla trasmissione televisiva, i due ragazzi hanno confermato la loro decisione. Giovanni ha dichiarato all'ex fidanzata: “Non è il programma a cancellare ciò che ci siamo dati e ciò che mi ha dato, quindi è impossibile che io mi possa dimenticare di te”.
Iris e Andrea, cos’è successo un mese dopo
Andrea e Iris hanno continuato la loro storia d’amore. Andrea ha rivelato: “Un mese un po’ pesante, però positivo”. Iris ha aggiunto: “Io non voglio che lui cambi e diventi un’altra persona perché se io mi sono innamorata di lui è per come è lui”.