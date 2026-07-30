Temptation Island 2026, le coppie un mese dopo: cosa è successo

Sara e Gabriele hanno confermato la rottura. Il ragazzo ha raccontato di aver intrapreso un percorso personale: “Lo sto facendo ancora e credo che lo continuerò perché mi fa stare bene, mi fa stare meglio”. Sara ha dichiarato: “Non deve stare così male, non deve addossarsi tutte le colpe”. La ragazza ha aggiunto: “Semplicemente abbiamo due modi diversi di amarci”.