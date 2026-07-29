Il libro The Last Sunrise. L'estate delle prime volte è stato pubblicato per la prima volta in inglese nella primavera del 2025 con buoni riscontri da parte del pubblico di lettori dell'autrice statunitense ed è arrivato in Italia edito da Speriling & Kupfer.

In vista dell'uscita del film la casa editrice ha previsto l'arrivo in libreria di un'edizione speciale del volume che ha in copertina i due protagonisti della pellicola, una chicca per i collezionisti di letteratura romance.

Le riprese principali sono state realizzate lo scorso anno, nel mese di agosto, a Sa Fortaleza de Pollença, Mallorca e i panorami e gli scenari estivi sono tra i punti di forza del film, come si evince dal primo trailer diffuso da Prime Video a meno di un mese dal debutto del titolo in streaming, montaggio disponibile in italiano in testa a questa scheda.

Il libro e il film sviluppano intrecci tra i personaggi tipici del genere romance. Ai lettori è piaciuta nella storia, oltre all'ambientazione vacanziera, l'attenzione verso la malattia e l'importanza data alle seconde possibilità.

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