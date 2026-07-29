The Last Sunrise. L’estate delle prime volte, trailer e cosa sapere sul film Prime VideoCinema
Introduzione
The Last Sunrise - L'estate delle prime volte, debutterà su Prime Video in streaming il 26 agosto, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. L'adattamento dell'omonimo romanzo di Anna Todd, l'autrice della saga letteraria nata con After, ha come protagonisti Maia Reficco e Fernando Lindez. Nel cast c'è anche Eva Longoria. In rete sono arrivati il primo trailer, anche in italiano, e il poster ufficiale della pellicola.
Quello che devi sapere
The Last Sunrise. L’estate delle prime volte, quando esce e dove
The Last Sunrise. L’estate delle prime volte, arriverà in streaming su Prime Video il 26 agosto, come parte delle nuove proposte del mese della piattaforma.
Il film, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, è una produzione Ethea Entertainment, Pitt Street Productions, Luber Roklin Entertainment distribuita da Amazon MGM Studios. La regia è della statunitense Carlson Young, che ha già firmato la commedia sentimentale con Camila Mendes Upgraded - Amore, arte e bugie e diversi episodi di serie tv, tra cui Emily in Paris e Scream - La serie. La sceneggiatura è di Anna Klassen, al suo primo copione importante.
The Last Sunrise. L’estate delle prime volte, la trama del film
Oriah, detta Ry è una studentessa universitaria affetta da una malattia cronica per cui è in cura ma che le impedisce di vivere a pieno la sua giovinezza.
Durante un'estate in cui è in vacanza con sua madre a Maiorca, decide di abbracciare tutte le emozioni della bella stagione. L'incontro con Julián sarà decisivo. I due si innamorano subito ma il peggioramento delle condizioni di salute di Ry complica le cose.
La famiglia di Julián vive e lavora con la pesca locale. Quella di Ry - si scopre - è interessata ad acquistare i moli dove i primi operano per accrescere i propri affari. I due innamorati sono presto divisi dagli interessi delle rispettive famiglie.
Il cast del film con Eva Longoria
Ry è interpretata da Maia Reficco, attrice statunitense classe 2000 famosa per il ruolo da protagonista nella serie argentina per ragazzi Kally's Mashup e il film collegato. Apparsa anche in Pretty Little Liars: Original Sin, ha partecipato alla recente commedia sentimentale La Dolce Villa.
Julián è Fernando Lindez, nato a Madrid, classe 2000. Ha recitato in SKAM ESPAÑA, in Élite e nel film di Altobelli Tradita.
Eva Longoria è Isolde, la madre della protagonista. Completano il cast della produzione internazionale gli attori Andrés Velencoso, Chloé Sweetlove e Sabrina Bartlett.
Location, edizione speciale del libro
Il libro The Last Sunrise. L'estate delle prime volte è stato pubblicato per la prima volta in inglese nella primavera del 2025 con buoni riscontri da parte del pubblico di lettori dell'autrice statunitense ed è arrivato in Italia edito da Speriling & Kupfer.
In vista dell'uscita del film la casa editrice ha previsto l'arrivo in libreria di un'edizione speciale del volume che ha in copertina i due protagonisti della pellicola, una chicca per i collezionisti di letteratura romance.
Le riprese principali sono state realizzate lo scorso anno, nel mese di agosto, a Sa Fortaleza de Pollença, Mallorca e i panorami e gli scenari estivi sono tra i punti di forza del film, come si evince dal primo trailer diffuso da Prime Video a meno di un mese dal debutto del titolo in streaming, montaggio disponibile in italiano in testa a questa scheda.
Il libro e il film sviluppano intrecci tra i personaggi tipici del genere romance. Ai lettori è piaciuta nella storia, oltre all'ambientazione vacanziera, l'attenzione verso la malattia e l'importanza data alle seconde possibilità.