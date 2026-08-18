Verity, trama e cast del film con Anne Hathaway e Dakota Johnson

Verity nasce dal romanzo omonimo di Colleen Hoover del 2018. Il film è diretto da Michael Showalter e la sceneggiatura è firmata da Nick Antosca.

Il progetto di portare sullo schermo il libro era stato preso in considerazione già nel 2020. In quella prima fase erano stati coinvolti April Maguire e Will Honley per la sceneggiatura e il progetto era stato acquisito dagli allora Amazon Studios.

Gli sviluppi concreti dell'adattamento sono arrivati però soltanto a maggio 2024. In quel periodo Hilary Seitz era stata incaricata di occuparsi della sceneggiatura. Successivamente, nel novembre 2024, Nick Antosca ha preso il suo posto. Il cambiamento è arrivato dopo l'ingresso di Michael Showalter nel progetto come regista.