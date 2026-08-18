Verity, trama e cast del film con Anne Hathaway e Dakota Johnson

Introduzione
Verity è l'attesissimo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover pubblicato nel 2018, film con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 1° ottobre 2026, distribuito da Eagle Pictures.
Al centro della storia c'è Lowen Ashleigh, una scrittrice talentuosa ma in difficoltà, che si ritrova coinvolta in un incarico tanto importante quanto inquietante. La donna viene scelta per completare una celebre serie di romanzi rimasta incompiuta dopo che la sua autrice, Verity Crawford, è stata gravemente debilitata in seguito a un misterioso incidente.
Per svolgere il lavoro, Lowen deve entrare nella vita privata della famiglia Crawford e trasferirsi nella loro remota tenuta. Qui, mentre cerca di ricostruire la voce e lo stile di Verity attraverso i suoi manoscritti, si imbatte in un'autobiografia segreta. Le pagine contengono confessioni sconvolgenti e aprono una prospettiva completamente diversa sulla scrittrice, sul matrimonio con Jeremy e sulle tragedie che hanno segnato la famiglia. Da quel momento, il confine tra ciò che è realmente accaduto e ciò che potrebbe essere stato inventato diventa sempre più difficile da individuare.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Verity, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama di Verity
Il film Verity racconta la storia di Lowen Ashleigh, interpretata da Dakota Johnson. Lowen è una scrittrice di talento che attraversa un momento professionalmente difficile. La sua situazione cambia quando Jeremy Crawford, interpretato da Josh Hartnett, le propone un incarico fuori dall'ordinario: diventare la ghostwriter della moglie Verity, interpretata da Anne Hathaway, e portare a termine la famosa serie di romanzi che l'autrice non è più in grado di completare.
Verity Crawford è una scrittrice di bestseller che, dopo un misterioso incidente, è rimasta gravemente debilitata. Per poter lavorare sui suoi libri, Lowen Ashleigh si trasferisce nella remota proprietà della famiglia Crawford. L'ambiente in cui si trova a vivere è però tutt'altro che rassicurante e, mentre esamina il materiale lasciato dalla scrittrice, Lowen comincia a percepire una crescente tensione.
La scoperta di un'autobiografia segreta cambia ulteriormente la situazione. Il documento contiene confessioni sconvolgenti e porta alla luce aspetti oscuri della vita di Verity Crawford, del suo rapporto con Jeremy Crawford e delle tragedie che hanno colpito la famiglia.
La lettura di quelle pagine trascina progressivamente Lowen Ashleigh in una realtà sempre più ambigua. La giovane non riesce più a stabilire con certezza dove finisca la verità e dove cominci la finzione, né a distinguere la manipolazione dalla seduzione. Intorno a lei prende così forma un gioco pericoloso fatto di ossessioni, segreti e ambiguità, nel quale le apparenze possono nascondere una realtà completamente diversa.
Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett nel cast
A dicembre 2024 sono stati annunciati i tre interpreti principali del film Verity: Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett. I tre attori sono rispettivamente Verity Crawford, Lowen Ashleigh e Jeremy Crawford, i personaggi al centro della storia.
Nel febbraio 2025 il cast si è ampliato con l'arrivo di Ismael Cruz Cordova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko e Micahel Abbott Jr.
Le riprese principali si sono svolte a New York tra febbraio e aprile 2025. La colonna sonora del film è stata composta da Volker Bertelmann.
Accanto ad Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett, il cast comprende Ismael Cruz Cordova nel ruolo di Corey. Michael Abbott Jr. fa parte del cast, mentre Lou Martini Jr. interpreta Frank Limo Driver.
Completano gli interpreti indicati Asel Swango nel ruolo di Frida e Daniel Echevarria in quello di Alex.
Dal romanzo di Colleen Hoover al film
Verity nasce dal romanzo omonimo di Colleen Hoover del 2018. Il film è diretto da Michael Showalter e la sceneggiatura è firmata da Nick Antosca.
Il progetto di portare sullo schermo il libro era stato preso in considerazione già nel 2020. In quella prima fase erano stati coinvolti April Maguire e Will Honley per la sceneggiatura e il progetto era stato acquisito dagli allora Amazon Studios.
Gli sviluppi concreti dell'adattamento sono arrivati però soltanto a maggio 2024. In quel periodo Hilary Seitz era stata incaricata di occuparsi della sceneggiatura. Successivamente, nel novembre 2024, Nick Antosca ha preso il suo posto. Il cambiamento è arrivato dopo l'ingresso di Michael Showalter nel progetto come regista.
Gli altri adattamenti delle opere di Colleen Hoover
Verity si inserisce nel gruppo di adattamenti cinematografici e televisivi tratti dalle opere di Colleen Hoover. Prima del film diretto da Michael Showalter, il romanzo Confess era stato trasformato in una serie televisiva composta da 7 episodi.
Sono inoltre arrivati sul grande schermo It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto e Reminders of Him - La parte migliore di te.
Con Verity, la storia di Lowen Ashleigh, Verity Crawford e Jeremy Crawford arriva quindi al cinema attraverso un adattamento che conserva al centro il rapporto tra scrittura, segreti familiari e ambiguità, partendo dal romanzo pubblicato da Colleen Hoover nel 2018.