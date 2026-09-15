I vincitori degli Emmy Awards 2026, da Widow’s Bay a The Pitt

Introduzione

Alla cerimonia degli Emmy Awards 2026 andata in scena oltreoceano, la serie tv Widow’s Bay ha dominato la serata. La nuova horror comedy di Apple TV+ conquista 14 premi su 19 nomination (sommando i premi assegnati durante la cerimonia Primetime di lunedì a quelli conquistati nel corso dei Creative Arts Awards del fine settimana precedente), compresi quelli per miglior serie comedy e per gli interpreti Matthew Rhys, Kate O’Flynn e Stephen Root. Seguono The Pitt con sette statuette e Pluribus con sei.

A Tom Pelphrey è stato consegnato l’Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo di Robbie Prendergrast in Task, il crime drama HBO in sette episodi ambientato nel mondo della criminalità e delle indagini disponibile su Sky.

Tornando a Widow’s Bay, la serie ha vinto nella categoria principale della commedia e ha portato a casa anche diversi premi individuali. Matthew Rhys è stato premiato come miglior attore protagonista in una serie comedy, mentre Kate O’Flynn e Stephen Root hanno ricevuto i riconoscimenti per le interpretazioni secondarie. La serie ha inoltre trionfato per la sceneggiatura di Katie Dippold e la regia di Hiro Murai.

Scopriamo di seguito tutti i premi assegnati alla cerimonia degli Emmy Awards 2026.