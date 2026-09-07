Basta la locandina a dichiarare la posta in gioco: una nuca di donna, i capelli raccolti, e una sciabolata scarlatta che le nega il volto come un timbro di censura. Il rosso è la chiave dell’intera partitura visiva, e ogni sua gradazione racconta qualcosa.

È il rosso del sangue e quello della vergogna. È il rosso e bianco del Dannebrog, la bandiera danese, e il rosso, bianco e nero di quella nazista. Ed è, soprattutto, il rosso della vernice con cui vengono marchiate le porte di chi ha collaborato con l’occupante e, con identica ferocia, i corpi delle donne che con l’occupante hanno diviso il letto. Un colore che accusa, giacché in guerra persino le tinte scelgono da che parte stare.

D’altronde questa è la storia di una tyskerpige, una «ragazza tedesca», come venivano chiamate in Danimarca le donne che durante l’occupazione intrattennero relazioni con militari tedeschi. Le stime parlano di circa cinquantamila donne e di migliaia di bambini nati da quelle relazioni.

A guerra finita molte furono inseguite, denudate, rasate, insultate e messe alla gogna. Non avevano necessariamente infranto alcuna legge: il loro processo si celebrava per strada e la sentenza era l’umiliazione pubblica. La sessualità femminile era diventata, all’improvviso, proprietà nazionale; amare l’uomo sbagliato equivaleva a macchiare una bandiera.

Molte, nelle fotografie che le immortalano umiliate, finiscono per perdere persino un’identità. Ed è proprio dall’immagine di una donna cancellata, ridotta a corpo anonimo e senza storia, che il titolo del film acquista tutto il suo peso: Woman Unknown, donna ignota.

Chi ha un po’ di memoria cinefila riconoscerà, in quelle teste rasate e nella folla che infierisce, l’eco della tondue di Nevers, la ragazza di Hiroshima mon amour che Alain Resnais consegnò all’immortalità per aver amato un soldato tedesco. Sicché el-Toukhy non inventa un incubo: lo riesuma, e ci ricorda che era europeo assai più di quanto ci faccia comodo credere.