Linda Hamilton, 70 anni: la Sarah Connor che ha sconfitto il destino

Deserto messicano, esterno giorno. Una jeep sosta davanti a una stazione di servizio polverosa, un pastore tedesco sonnecchia sul sedile e una giovane donna incinta detta a un registratore un messaggio per il figlio che non è ancora nato. Un ragazzino le scatta una Polaroid (proprio quella che Kyle Reese custodirà, nel futuro, come un santino laico), poi indica l'orizzonte e le dice in spagnolo che sta arrivando una tempesta. Lei risponde soltanto: «I know». Lo so. Si chiude così Terminator di James Cameron, datato 1984, e in quelle due parole c'è già tutto il destino di Linda Hamilton. Una donna che le tempeste non le ha mai temute, giacché le ha sempre viste arrivare.

«Ciò che non mi uccide mi rende più forte», scriveva Friedrich Nietzsche nel Crepuscolo degli idoli. E la ragazza di Salisbury, Maryland, nata il 26 settembre 1956, spegne oggi settanta candeline con la serenità di chi la bufera l'ha attraversata tutta, ne è uscita con qualche cicatrice, un paio di bicipiti entrati nella storia del cinema e nessun rimpianto. O quasi.

Linda Hamilton alla premiere di Strange Things - ©Getty