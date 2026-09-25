Familiar Touch, trama e cast del film stasera in prima tv

Familiar Touch è il primo lungometraggio di finzione di Sarah Friedland, che ne ha firmato anche la sceneggiatura. L'idea è nata dalla sua esperienza diretta: prima di dedicarsi al film, la regista aveva lavorato come assistente di persone anziane con disturbi della memoria. Questo vissuto si riflette nel modo in cui il film osserva la cura, fatta di gesti ripetuti, pazienza e attenzione ai dettagli. Le riprese si sono svolte in una comunità per anziani in California, coinvolgendo residenti e personale sia davanti sia dietro la macchina da presa. Una scelta che dà al racconto un'autenticità rara e restituisce in modo realistico la vita quotidiana all'interno di queste strutture.