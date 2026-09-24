Sul versante italiano, Panorama Italia continua a cercare autori e interpreti capaci di raccontare il presente senza applicargli sopra un’etichetta preventiva.

Ad aprire la sezione sarà Idda di Irene Dionisio, con Tecla Insolia, Romana Maggiora Vergano e Giuseppe De Domenico. Due donne tornano a camminare insieme molti anni dopo per mantenere una promessa fatta durante l’infanzia, mentre la salita sull’Etna diventa il tempo necessario ad attraversare ricordi, silenzi e distanze.

Tra gli altri titoli figurano È un mondo difficile di Federico Mottica e Senza chiedere permesso, esordio alla regia di Giacomo Mazzariol, ispirato alla storia dell’attivista Elena Rasia.

Il film segue Nicole, giovane con paralisi cerebrale che sogna di diventare speaker radiofonica, e l’incontro con Marta, studentessa fuori corso interpretata da Aurora Giovinazzo. Quello che nasce come uno scambio si trasforma progressivamente in un’amicizia e in uno spazio di autonomia.

C’è poi Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra, opera prima di Pierluca Di Pasquale, tratta dalla graphic novel di Ratigher e dedicata all’adolescenza femminile, all’amicizia e al bisogno di essere riconosciuti senza dover diventare qualcun altro.

In Figli perduti di Lorenzo Maria Chierici, Matteo Oscar Giuggioli, Andrea Dodero e Alessandro Gassmann attraversano invece una storia di rabbia, educazione e desiderio di riscatto.

Completano il concorso i documentari FABULAETIEM di Vittorio Antonacci e Il Caffè di Giulio Pettenò, ambientato nello storico Caffè Florian di Venezia, insieme a FÖA – C’era una volta il futuro di Margherita Ferrari, che riporta lo sguardo nella Genova dei giorni del G8 del 2001.