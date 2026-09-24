Nessun dolore dura 96 minuti ed è girato in italiano, arabo e francese. La fotografia è firmata da Luan Amelio Ujkaj, mentre il montaggio è di Stefano Mariotti. Andrea Castorina cura la scenografia e Valentina Monticelli i costumi. Le musiche sono composte da Fabio Massimo Capogrosso.

Il reparto sonoro è affidato a Emanuele Cicconi e Andrea Caretti, mentre gli effetti visivi sono realizzati da Chromatica. Roberto Pastore è responsabile del trucco.