Tale e Quale Show 2026, chi sono i nuovi concorrenti del programma

Tale e Quale Show 2026, chi sono i nuovi concorrenti e cast del programma di Carlo ContiSpettacolo
Introduzione
Carlo Conti torna su Rai 1 con l’edizione numero 16 dello show delle imitazioni, Tale e quale show. Undici concorrenti in gara, una nuova giuria con Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani e un giudice a sorpresa diverso ogni settimana. La prima puntata è in programma questa sera, mercoledì 23 settembre 2026, in prima serata su Rai 1 con la sedicesima edizione del programma condotto da Conti. La nuova stagione porta con sé diverse novità, a partire dalla collocazione nel palinsesto: lo storico appuntamento del venerdì sera lascia spazio alla serata del mercoledì.
Sono previste nove serate, tutte in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al centro dello show ci saranno undici concorrenti, chiamati a trasformarsi ogni settimana in grandi protagonisti della musica italiana e internazionale.
Scopriamo di seguito chi sono i concorrenti e il cast di Tale e quale show.
Quello che devi sapere
I concorrenti di Tale e Quale Show 2026
A sfidarsi nella nuova edizione di Tale e Quale Show sono Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma Ezzine, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni e Vladimir Randazzo.
A loro si aggiunge la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che torna nel programma a grande richiesta.
Paola Perego
Tra i nomi più attesi c’è Paola Perego, conduttrice che nel corso della sua carriera ha attraversato televisione, intrattenimento e reality show. Dopo gli esordi sulle reti Mediaset, ha lavorato a lungo in Rai conducendo programmi come Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e Scommettiamo che…?. Negli anni ha inoltre condotto La Talpa, Citofonare Rai2 e The Floor. Non è la sua prima esperienza in un talent televisivo: in passato ha partecipato anche a Ballando con le stelle.
Maddalena Corvaglia
Debutto particolarmente curioso per Maddalena Corvaglia, volto televisivo diventato popolare alla fine degli anni Novanta come velina di Striscia la Notizia insieme a Elisabetta Canalis. Negli anni successivi ha lavorato in televisione, radio e intrattenimento, partecipando a programmi come Operazione Trionfo, Stranamore e Si può fare!, quest’ultimo condotto proprio da Carlo Conti.
Roberta Morise
Anche Roberta Morise conosce bene il mondo dello spettacolo e, soprattutto, quello di Carlo Conti. Dopo la partecipazione a Miss Italia nel 2004, è stata corista de I raccomandati e ha lavorato a L’anno che verrà. Successivamente è diventata una delle professoresse de L’Eredità e ha partecipato a programmi come I migliori anni, I Fatti Vostri e Camper.
Selma Ezzine
Tra le concorrenti c’è anche Selma Ezzine, cantante di origine marocchina classe 2004, vincitrice della quarta edizione di Dalla strada al palco. Per lei Tale e quale show rappresenta una nuova occasione per misurarsi con il repertorio di grandi interpreti e con il meccanismo delle imitazioni.
Anna Pettinelli
Anna Pettinelli porta invece sul palco la sua lunga esperienza nella radio e nella televisione. Speaker, conduttrice e opinionista, ha iniziato a lavorare con Gianni Boncompagni a Discoring per poi diventare una delle voci più riconoscibili di RDS. Dal 2019 al 2024 è stata inoltre coach di canto ad Amici.
Jasmine Carrisi
C’è poi Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Classe 2001, ha intrapreso la carriera musicale nel 2020 dopo una prima esperienza cinematografica e ha partecipato anche a Il cantante mascherato e a Ballando con le stelle in Georgia. Nel 2025 ha affiancato il padre come coach a The Voice Senior.
Andrea Perroni
Sul palco arriverà anche Andrea Perroni, attore, comico e conduttore radiofonico conosciuto per programmi come Colorado Café e Zelig Off. La radio è diventata negli anni una parte centrale della sua carriera, con esperienze a Radio 2 Social Club e Base Luna.
Stefano Meloccaro
Stefano Meloccaro, giornalista sportivo e conduttore radiofonico, porterà invece nel programma la sua esperienza televisiva legata soprattutto al tennis. Dopo gli inizi nelle emittenti locali, è approdato a Sky e ha continuato parallelamente il lavoro in radio.
Max Paiella
Tra i concorrenti c’è anche Max Paiella, cantante, imitatore e autore di personaggi radiofonici, noto soprattutto per Il Ruggito del coniglio. Ha lavorato in televisione a Per un pugno di libri, Parla con me, Aniene, The Show Must Go Off e Gazebo. È inoltre il cantante dei Blue Willies, la band di Claudio Gregori, in arte Greg.
Vladimir Randazzo
Completa il cast Vladimir Randazzo, attore siciliano noto soprattutto per il ruolo di Nunzio Cammarota nella soap Un posto al Sole. La sua formazione nasce dal teatro, prima delle esperienze televisive che lo hanno portato fino al programma di Carlo Conti.
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli
Infine, torna una coppia ormai familiare al pubblico di Tale e quale show: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Insinna, attore e conduttore, è stato protagonista di programmi come Affari Tuoi e L’Eredità, oltre che di numerose fiction Rai. Cirilli è invece uno dei veterani dello show, nel quale negli anni si è cimentato con alcune delle imitazioni più originali e sorprendenti.
La nuova giuria: Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani
La rivoluzione riguarda anche il bancone della giuria. Cristiano Malgioglio è l'unico confermato della precedente formazione. Al suo fianco arrivano Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che prendono il posto di Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello.
Lamborghini entra così ancora una volta nel gruppo dei volti protagonisti dell’intrattenimento Rai, mentre Siani porta nello show una componente dichiaratamente comica.
Resta inoltre il meccanismo del giudice a sorpresa: una presenza diversa nelle varie puntate, chiamata a esprimere la propria classifica e a partecipare al gioco con giudizi e preferenze personali.
Fabio Fazio sarà il giudice speciale per la prima puntata
Per la prima puntata, il giudice speciale sarà Fabio Fazio. La sua presenza era stata annunciata da Carlo Conti con una settimana di anticipo, anche come segnale di collaborazione tra programmi e reti differenti. Fazio tornerà infatti dall’11 ottobre con Che tempo che fa su NOVE e discovery+.
Le esibizioni dal vivo e il lavoro dei coach
I concorrenti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Le coreografie sono affidate a Fabrizio Mainini, mentre il corpo di ballo accompagnerà le trasformazioni dei protagonisti.
Fondamentale sarà anche il lavoro svolto durante la settimana. I concorrenti saranno seguiti dai vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, mentre l’actor coach sarà Emanuela Aureli.
L’obiettivo non sarà soltanto riprodurre la voce dell’artista assegnato, ma ricostruirne movenze, presenza scenica, look e caratteristiche interpretative.