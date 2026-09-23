Tale e Quale Show 2026, chi sono i nuovi concorrenti del programma

Introduzione

Carlo Conti torna su Rai 1 con l’edizione numero 16 dello show delle imitazioni, Tale e quale show. Undici concorrenti in gara, una nuova giuria con Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani e un giudice a sorpresa diverso ogni settimana. La prima puntata è in programma questa sera, mercoledì 23 settembre 2026, in prima serata su Rai 1 con la sedicesima edizione del programma condotto da Conti. La nuova stagione porta con sé diverse novità, a partire dalla collocazione nel palinsesto: lo storico appuntamento del venerdì sera lascia spazio alla serata del mercoledì.

Sono previste nove serate, tutte in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Al centro dello show ci saranno undici concorrenti, chiamati a trasformarsi ogni settimana in grandi protagonisti della musica italiana e internazionale.

Scopriamo di seguito chi sono i concorrenti e il cast di Tale e quale show.