Dal punto di vista industriale, il ritorno del film rappresenta anche un’operazione simbolica. Negli ultimi anni il MCU ha vissuto una fase di ridefinizione, tra nuovi eroi, serie televisive e un pubblico meno compatto rispetto al passato. Riproporre Endgame significa riportare al centro l’opera che meglio sintetizza l’identità del franchise e ricordare l’esperienza collettiva che aveva trasformato ogni proiezione in un evento.

Non è un caso che l’annuncio arrivi a ridosso dei nuovi capitoli dedicati agli Avengers. Più che guardare indietro, Marvel sembra voler riaccendere il legame emotivo con gli spettatori, invitandoli a tornare nel luogo dove tutto sembrava essersi concluso per prepararsi, ancora una volta, a un nuovo inizio.

La Versione Extra sarà distribuita nelle sale italiane dal 24 settembre, riportando sul grande schermo uno dei film più influenti della storia recente del cinema commerciale. Per chi lo ha vissuto nel 2019 sarà l’occasione di ritrovare l’emozione di un finale epocale; per una nuova generazione di spettatori, invece, sarà la possibilità di scoprire perché Avengers: Endgame sia diventato il punto di riferimento del moderno cinema supereroistico.

E questa volta, restare seduti fino all’ultimo secondo dei titoli di coda sarà ancora più importante.

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