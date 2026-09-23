Avengers: Endgame dal 24 settembre al cinema. Ecco cosa cambia nella versione ExtraCinema ©Webphoto
Introduzione
A sette anni dalla sua uscita, il film che ha riscritto la storia del Marvel Cinematic Universe torna nelle sale italiane. Dal 24 settembre Avengers: Endgame rientra al cinema in una Versione Extra, un’edizione rimasterizzata che promette di offrire ai fan il modo migliore per rivivere l’epico finale della Saga dell’Infinito. Ma non si tratta soltanto di una riedizione nostalgica: Marvel sfrutta il ritorno del suo titolo più iconico per rilanciare l’attesa verso la nuova era degli Avengers
Quello che devi sapere
Il film che ha cambiato il Marvel Cinematic Universe
Quando uscì nel 2019, Endgame non fu semplicemente un blockbuster: divenne un fenomeno culturale. Con oltre 2,7 miliardi di dollari incassati nel mondo, il film dei fratelli Russo ha riunito oltre venti protagonisti del MCU e chiuso l’arco narrativo iniziato undici anni prima con Iron Man. Il sacrificio di Tony Stark, il passaggio dello scudo a Sam Wilson e l’addio a Steve Rogers hanno trasformato quella conclusione in uno degli eventi cinematografici più discussi dell’ultimo decennio.
Oggi quel finale torna sul grande schermo in un contesto completamente diverso. Dopo una fase altalenante per il franchise, Marvel punta proprio sul titolo più amato della sua storia per ricordare cosa abbia reso gli Avengers un fenomeno globale: la costruzione paziente dei personaggi, l’emozione collettiva e la spettacolarità pensata per essere vissuta in sala.
Cosa contiene davvero la Versione Extra
La nuova edizione non modifica la trama né introduce un montaggio alternativo del film. Il cuore dell’operazione è una rimasterizzazione audiovisiva, pensata per valorizzare l’esperienza cinematografica con qualità d’immagine e sonoro superiori rispetto alla distribuzione originale.
L’obiettivo dichiarato è riportare Endgame sul grande schermo “nella migliore qualità possibile”, offrendo agli spettatori una versione tecnicamente aggiornata.
La vera novità arriva però dopo i titoli di coda. La Versione Extra include infatti una nuova scena post-credit, realizzata come contenuto esclusivo e destinata a collegare direttamente il film ai prossimi capitoli del Marvel Cinematic Universe. È un’aggiunta che trasforma il ritorno in sala in qualcosa di più di una semplice celebrazione: diventa un ponte narrativo verso ciò che verrà.
Un ponte verso Avengers: Doomsday
La scena aggiuntiva è pensata per alimentare l’attesa di Avengers: Doomsday, il grande crossover che inaugurerà una nuova fase del MCU. Marvel non ha ancora svelato nel dettaglio il contenuto, ma ha confermato che il materiale inedito fungerà da collegamento diretto con il prossimo film corale degli Avengers.
Un espediente che richiama la tradizione delle celebri scene post-credit, diventate negli anni una firma dello studio.
La scelta non è casuale. Dopo aver costruito per oltre un decennio un universo condiviso attraverso indizi disseminati tra un film e l’altro, Marvel torna proprio alla formula che aveva contribuito al successo della Saga dell’Infinito: usare ogni uscita come tassello di un racconto più grande, capace di generare discussioni, teorie e aspettative tra il pubblico.
Perché Marvel riporta proprio Endgame al cinema
Dal punto di vista industriale, il ritorno del film rappresenta anche un’operazione simbolica. Negli ultimi anni il MCU ha vissuto una fase di ridefinizione, tra nuovi eroi, serie televisive e un pubblico meno compatto rispetto al passato. Riproporre Endgame significa riportare al centro l’opera che meglio sintetizza l’identità del franchise e ricordare l’esperienza collettiva che aveva trasformato ogni proiezione in un evento.
Non è un caso che l’annuncio arrivi a ridosso dei nuovi capitoli dedicati agli Avengers. Più che guardare indietro, Marvel sembra voler riaccendere il legame emotivo con gli spettatori, invitandoli a tornare nel luogo dove tutto sembrava essersi concluso per prepararsi, ancora una volta, a un nuovo inizio.
La Versione Extra sarà distribuita nelle sale italiane dal 24 settembre, riportando sul grande schermo uno dei film più influenti della storia recente del cinema commerciale. Per chi lo ha vissuto nel 2019 sarà l’occasione di ritrovare l’emozione di un finale epocale; per una nuova generazione di spettatori, invece, sarà la possibilità di scoprire perché Avengers: Endgame sia diventato il punto di riferimento del moderno cinema supereroistico.
E questa volta, restare seduti fino all’ultimo secondo dei titoli di coda sarà ancora più importante.
Il cast che ha fatto la storia dei supereroi
Rivedere Endgame significa anche ritrovare una delle più grandi reunion mai realizzate dal cinema blockbuster. Accanto a Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Jeremy Renner, il film riunisce praticamente tutti gli eroi costruiti dal Marvel Cinematic Universe in oltre venti pellicole.
Un cast corale che ha reso il finale della Saga dell’Infinito un evento irripetibile e che ancora oggi rappresenta uno dei punti più alti del franchise.
Ogni personaggio arriva a Endgame con un percorso narrativo lungo oltre un decennio: dalla crescita di Steve Rogers al sacrificio di Natasha Romanoff, fino alla chiusura dell’arco di Tony Stark, diventato uno dei finali più iconici della storia recente del cinema. È proprio questa costruzione emotiva, oltre agli effetti speciali, ad aver trasformato il film in qualcosa di più di un semplice cinecomic.
Perché vale la pena rivederlo in sala
La Versione Extra punta soprattutto a ricreare quell’esperienza collettiva che nel 2019 aveva trasformato ogni proiezione in un piccolo evento. Scene come l’apertura dei portali, l’ingresso di tutti gli Avengers sul campo di battaglia o il celebre «Avengers… Assemble» acquistano sul grande schermo una forza spettacolare difficile da replicare davanti a una televisione. L’impatto del sonoro, la fotografia e le sequenze IMAX restituiscono tutta l’ambizione visiva del progetto dei fratelli Russo.
Ma il vero incentivo per i fan è l’inedita scena post-credit, pensata da Marvel come collegamento diretto alla nuova fase del suo universo cinematografico. Un dettaglio che rende questa riedizione non solo un omaggio al passato, ma anche il primo tassello verso il futuro degli Avengers. Per chi c’era sette anni fa sarà un ritorno carico di nostalgia; per chi lo scoprirà oggi, l’occasione di vivere in sala uno dei film che ha definito un’intera generazione di blockbuster.