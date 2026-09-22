The Bricklayer va in onda martedì 22 settembre su Italia 1, in prima serata. Si tratta della prima messa in onda in chiaro per questa pellicola statunitense del 2023, della durata di circa un'ora e cinquanta minuti, arrivata nelle sale internazionali tra la fine di quell'anno e l'inizio del 2024. Per gli appassionati del genere è l'occasione giusta per recuperare un action essenziale, che punta tutto sul ritmo serrato e sul carisma del suo protagonista.