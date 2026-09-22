Ultimo - Tutto: Live A Tor Vergata, cosa sapere sul documentario

Venerdì 18 settembre il cantautore ha pubblicato il brano Tutto, scritto subito dopo il grande appuntamento di luglio. L’artista ha parlato della nascita del brano in un post sul suo profilo Instagram: “Questa canzone mi fa male e bene allo stesso momento. L’ho finita di scrivere all’alba tornato dal grande concerto di quest’estate. Quando arrivi ad avere ‘tutto’, ti siedi sul divano guardi fuori ed è come se tu non avessi più scuse per sentire alcun tipo di mancanza”.

Ultimo ha proseguito: “Una persona a cui voglio molto bene mi ha guardato e detto ‘Stai a piange te che hai tutto!?’ E da quel momento quella frase ha creato una crepa dentro di me. ‘Che poi che cosa è tutto!?’ Gli ho risposto. Perché alla fine tutti siamo dentro una rincorsa perenne. Siamo dentro questo stupido gioco fatto con regole strane. Forse guardiamo tutti dal lato sbagliato? Forse Tutto è un marciapiede lercio e quattro birre con chi ami. Forse Tutto per me era stare con Paoletto a cantare Perfect Day ogni pomeriggio? Forse basterebbe soltanto prendere quello che arriva e basta. In ogni caso sono orgoglioso delle mie canzoni e questo vale tutto il marasma che ho provato a descrivere in questo post”.