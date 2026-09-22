Ultimo - Tutto: Live A Tor Vergata, cosa sapere sul documentario

Introduzione
ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA sarà nelle sale cinematografiche italiane da martedì 22 a mercoledì 30 settembre. Il documentario, diretto da Giorgio Testi, ripercorrerà il grande appuntamento live del 4 luglio a Tor Vergata. Presenti più di 250.000 persone
Quello che devi sapere
Il film
ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA ripercorrerà l’appuntamento entrato nella storia della musica italiana. Immagini inedite e backstage del concerto andato in scena il 4 luglio 2026.
La data di uscita
Oggi, martedì 22 settembre, la pellicola farà il suo atteso debutto sul grande schermo. Il film resterà nelle sale cinematografiche italiane fino a mercoledì 30 settembre.
La produzione
Giorgio Testi ha firmato la regia del film prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti e con la produzione esecutiva di Maestro. Nexo Studios ha curato la distribuzione.
La trama
Nexo Studios ha pubblicato la sinossi ufficiale della pellicola: “Il film mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record, seguendo fedelmente lo scorrere del tempo e il crescendo delle emozioni che accompagnano la ‘favola per sempre’ di Ultimo: brano dopo brano, i fan potranno rivivere ogni momento di questo live leggendario, che rappresenta la consacrazione di un artista che ha di fatto cambiato il panorama musicale della scena italiana contemporanea”.
La trama prosegue: “Il popolo di Ultimo potrà così incontrarsi di nuovo, questa volta nei cinema, per ricantare insieme dalla prima all’ultima nota, scoprendo backstage esclusivi e momenti privati, di quello che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi, punto di arrivo e insieme nuova partenza di un artista che, a trent’anni, ha trasformato una storia personale in un sentimento collettivo”.
Tutto, il nuovo singolo di Ultimo
Venerdì 18 settembre il cantautore ha pubblicato il brano Tutto, scritto subito dopo il grande appuntamento di luglio. L’artista ha parlato della nascita del brano in un post sul suo profilo Instagram: “Questa canzone mi fa male e bene allo stesso momento. L’ho finita di scrivere all’alba tornato dal grande concerto di quest’estate. Quando arrivi ad avere ‘tutto’, ti siedi sul divano guardi fuori ed è come se tu non avessi più scuse per sentire alcun tipo di mancanza”.
Ultimo ha proseguito: “Una persona a cui voglio molto bene mi ha guardato e detto ‘Stai a piange te che hai tutto!?’ E da quel momento quella frase ha creato una crepa dentro di me. ‘Che poi che cosa è tutto!?’ Gli ho risposto. Perché alla fine tutti siamo dentro una rincorsa perenne. Siamo dentro questo stupido gioco fatto con regole strane. Forse guardiamo tutti dal lato sbagliato? Forse Tutto è un marciapiede lercio e quattro birre con chi ami. Forse Tutto per me era stare con Paoletto a cantare Perfect Day ogni pomeriggio? Forse basterebbe soltanto prendere quello che arriva e basta. In ogni caso sono orgoglioso delle mie canzoni e questo vale tutto il marasma che ho provato a descrivere in questo post”.
I prossimi appuntamenti live
Nel giugno del 2027 Ultimo darà il via alla nuova tournée con l’appuntamento in scena allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Successivamente, il cantautore porterà la sua musica in numerose città italiane: Bologna, Padova, Milano, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Bari, Firenze, Torino e Olbia. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 10 giugno – Stadio Teghil, Lignano Sabbiadoro
- 13 giugno – Stadio Dallara, Bologna
- 14 giugno – Stadio Dallara, Bologna
- 17 giugno – Stadio Euganeo, Padova
- 20 giugno – Stadio San Siro, Milano
- 21 giugno – Stadio San Siro, Milano
- 24 giugno – Stadio Maradona, Napoli
- 25 giugno – Stadio Maradona, Napoli
- 28 giugno – Stadio F. Scoglio, Messina
- 29 giugno – Stadio F. Scoglio, Messina
- 3 luglio – Stadio Granillo, Reggio Calabria
- 6 luglio – Stadio San Nicola, Bari
- 7 luglio – Stadio San Nicola, Bari
- 10 luglio – Visarno Arena, Firenze
- 16 luglio – Allianz Stadium, Torino
- 17 luglio – Allianz Stadium, Torino
- 24 luglio – Olbia Arena, Olbia
Il giorno che aspettavo, il nuovo album
A giugno Ultimo (FOTO) ha pubblicato il suo nuovo album Il giorno che aspettavo, certificato disco di platino. All’interno anche i singoli Acquario, Questa insensata voglia di te e Romantica.