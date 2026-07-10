Ultimo, annunciati nuovi concerti negli stadi nel 2027

Dopo lo show a Tor Vergata, il cantautore ha raccontato: “Non saprei da dove iniziare. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto 'Nic guarda a sinistra' ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita”. Il cantautore ha aggiunto: “Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia”. Inoltre, il cantautore ha festeggiato anche il disco d’oro per Il giorno che aspettavo, il suo nuovo album uscito a giugno. All’interno i singoli Acquario, Questa insensata voglia di te e Romantica.

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