Ultimo, annunciati nuovi concerti negli stadi nel 2027

Visto il grande riscontro da parte del pubblico, Ultimo ha raddoppiato gli appuntamenti previsti a Bologna, Milano, Napoli, Messina, Bari e Torino nel 2027. Inoltre, il cantautore romano ha festeggiato il disco d’oro per Il giorno che aspettavo, il suo nuovo album uscito a giugno
Sei nuovi appuntamenti live per Ultimo. Dopo aver venduto 300.000 biglietti nei primi trenta minuti, Ultimo ha annunciato sei nuovi concerti per il 2027. Partenza fissata per il 10 giugno allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro.
ultimo, tutti i concerti del 2027
Visto il grande riscontro da parte del pubblico, Ultimo ha raddoppiato gli appuntamenti previsti a Bologna, Milano, Napoli, Messina, Bari e Torino nel 2027. Il cantautore ha annunciato nuovi concerti sul suo profilo Instagram da oltre quattro milioni di follower. Venduti 300.000 biglietti nei primi trenta minuti. Questo il calendario completo della tournée in partenza il 10 giugno dallo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro:
- 10 giugno – Stadio Teghil, Lignano Sabbiadoro
- 13 giugno – Stadio Dallara, Bologna
- 14 giugno – Stadio Dallara, Bologna
- 17 giugno – Stadio Euganeo, Padova
- 20 giugno – Stadio San Siro, Milano
- 21 giugno – Stadio San Siro, Milano
- 24 giugno – Stadio Maradona, Napoli
- 25 giugno – Stadio Maradona, Napoli
- 28 giugno – Stadio F. Scoglio, Messina
- 29 giugno – Stadio F. Scoglio, Messina
- 3 luglio – Stadio Granillo, Reggio Calabria
- 6 luglio – Stadio San Nicola, Bari
- 7 luglio – Stadio San Nicola, Bari
- 10 luglio – Visarno Arena, Firenze
- 16 luglio – Allianz Stadium, Torino
- 17 luglio – Allianz Stadium, Torino
- 24 luglio – Olbia Arena, Olbia
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Dopo lo show a Tor Vergata, il cantautore ha raccontato: “Non saprei da dove iniziare. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto 'Nic guarda a sinistra' ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita”. Il cantautore ha aggiunto: “Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia”. Inoltre, il cantautore ha festeggiato anche il disco d’oro per Il giorno che aspettavo, il suo nuovo album uscito a giugno. All’interno i singoli Acquario, Questa insensata voglia di te e Romantica.
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