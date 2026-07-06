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Ultimo annuncia il tour negli stadi 2027: "0ra vengo io a casa vostra"

Musica
Instagram/Getty

Dopo il concerto del 4 luglio a Tor Vergata con 250mila spettatori paganti, il cantante annuncia il tour negli stadi 2027. Biglietti in vendita dall’8 luglio alle 14. Il calendario prevede 11 tappe da giugno a luglio, tra Lignano Sabbiadoro, Milano, Napoli e Torino

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Dopo il concerto del 4 luglio a Tor Vergata (qui il racconto del concerto), Ultimo annuncia il tour negli stadi 2027. L’artista ha comunicato le nuove date sui social. “Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani mercoledì 8 luglio alle 14:00. La favola continua…”, scrive il cantante su Instagram. L’annuncio arriva dopo il live nell’area di Tor Vergata, indicato con 250mila spettatori paganti.

Date del tour 2027

Il tour negli stadi 2027 prevede 11 tappe tra giugno e luglio in diverse città italiane. Questo il calendario:

  • 10 giugno – Stadio Teghil, Lignano Sabbiadoro
  • 13 giugno – Stadio Dallara, Bologna
  • 17 giugno – Stadio Euganeo, Padova
  • 20 giugno – Stadio San Siro, Milano
  • 24 giugno – Stadio Maradona, Napoli
  • 28 giugno – Stadio F. Scoglio, Messina
  • 3 luglio – Stadio Granillo, Reggio Calabria
  • 6 luglio – Stadio San Nicola, Bari
  • 10 luglio – Visarno Arena, Firenze
  • 16 luglio – Allianz Stadium, Torino
  • 24 luglio – Olbia Arena, Olbia

Approfondimento

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Biglietti

I biglietti saranno disponibili da mercoledì 8 luglio alle ore 14:00, come indicato dall’artista nei suoi canali ufficiali.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle modalità di vendita.

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