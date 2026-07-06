Dopo il concerto del 4 luglio a Tor Vergata con 250mila spettatori paganti, il cantante annuncia il tour negli stadi 2027. Biglietti in vendita dall’8 luglio alle 14. Il calendario prevede 11 tappe da giugno a luglio, tra Lignano Sabbiadoro, Milano, Napoli e Torino
Dopo il concerto del 4 luglio a Tor Vergata (qui il racconto del concerto), Ultimo annuncia il tour negli stadi 2027. L’artista ha comunicato le nuove date sui social. “Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani mercoledì 8 luglio alle 14:00. La favola continua…”, scrive il cantante su Instagram. L’annuncio arriva dopo il live nell’area di Tor Vergata, indicato con 250mila spettatori paganti.
Date del tour 2027
Il tour negli stadi 2027 prevede 11 tappe tra giugno e luglio in diverse città italiane. Questo il calendario:
- 10 giugno – Stadio Teghil, Lignano Sabbiadoro
- 13 giugno – Stadio Dallara, Bologna
- 17 giugno – Stadio Euganeo, Padova
- 20 giugno – Stadio San Siro, Milano
- 24 giugno – Stadio Maradona, Napoli
- 28 giugno – Stadio F. Scoglio, Messina
- 3 luglio – Stadio Granillo, Reggio Calabria
- 6 luglio – Stadio San Nicola, Bari
- 10 luglio – Visarno Arena, Firenze
- 16 luglio – Allianz Stadium, Torino
- 24 luglio – Olbia Arena, Olbia
Approfondimento
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Biglietti
I biglietti saranno disponibili da mercoledì 8 luglio alle ore 14:00, come indicato dall’artista nei suoi canali ufficiali.
Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle modalità di vendita.
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Ultimo ha portato a Tor Vergata, a Roma, il live da 250mila spettatori, una serata attesa da dieci anni e costruita attorno al nuovo album Il giorno che aspettavo. Un concerto essenziale e grandioso, con un palco monumentale, maxischermi e una lunga passerella a forma di infinito. In scaletta i brani più amati, da Pianeti a Piccola stella, fino al finale con Sogni appesi. Ecco le immagini della notte dei record.