Ultimo dopo il concerto a Roma Tor Vergata: "Spettacolo al cinema"

Ultimo dopo il concerto a Roma Tor Vergata: "Voglio portare il mio spettacolo al cinema"Musica
Il 4 luglio 2026 il cantautore romano ha radunato 250 mila spettatori per una serata di emozioni e musica. "Siamo nella storia", ha scritto su Instagram il giorno dopo, "non smettete mai di credere nelle favole"
“Siamo nella storia”. Dopo il concerto dei record La favola per sempre, che si è tenuto sabato 4 luglio a Tor Vergata, a Roma, alla presenza di 250 mila spettatori, Ultimo ha condiviso in un post Instagram le emozioni vissute durante la serata. “Non saprei da dove iniziare”, ha esordito. “Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione così alta nel corpo mentre salivo su Pianeti (il brano con il quale ha aperto il live, ndr). Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto “Nic guarda a sinistra” ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano”. Il cantautore romano, all’anagrafe Nicolò Moriconi, ha proseguito: “Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla. Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita. Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Che voglio portare questo spettacolo al cinema. Che voi siete dei grandi. Che voi siete dei c***o di grandi. Che siamo nella storia. Che Ultimo da oggi hanno capito tutti bene che vuol dire. Che Ultimo noi abbiamo sempre saputo cosa vuol dire”. Ha concluso: “Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole”.
UN CONCERTO DA SOGNO
“Dovrò prepararmi per il 4 luglio, ma soprattutto per il 5 luglio. Quando mi sveglierò e dovrò realizzare che non sarà stato un sogno, ma realtà”, aveva detto un mese fa Ultimo agli studenti dell’Università Tor Vergata, a Roma, l’ateneo che ha ospitato l’evento nella spianata da 15 ettari. L’artista, che la premier Giorgia Meloni ha definito su X “uno dei più talentuosi cantautori italiani” che “ha fatto la storia della musica e dello spettacolo dal vivo”, è stato il primo a realizzare un grande evento nell’area universitaria non addetta ai concerti, dove è stato allestito un palco largo 140 metri e alto 60, con oltre 30 torri con altoparlanti e 18 maxischermi per permettere anche ai fan seduti nei settori più distanti di assistere allo show (la prima e l’ultima fila avevano tra loro una distanza di più di 800 metri).
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Alle prove generali del concerto era presente Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e fidanzata di Ultimo, dal quale ha avuto un figlio, Enea. “Un mare di emozioni che solo tu sai tirare fuori”, ha scritto su Instagram dopo il concerto, quando ha pubblicato un video della serata con la folla sotto il palco. In vista della nascita del loro bambino, il cantautore aveva pubblicato il brano La parte migliore di me, che aveva accompagnato con una dedica: “Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me”.
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