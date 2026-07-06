Ultimo dopo il concerto a Roma Tor Vergata: "Spettacolo al cinema"

Il 4 luglio 2026 il cantautore romano ha radunato 250 mila spettatori per una serata di emozioni e musica. "Siamo nella storia", ha scritto su Instagram il giorno dopo, "non smettete mai di credere nelle favole"

“Siamo nella storia”. Dopo il concerto dei record La favola per sempre, che si è tenuto sabato 4 luglio a Tor Vergata, a Roma, alla presenza di 250 mila spettatori, Ultimo ha condiviso in un post Instagram le emozioni vissute durante la serata. “Non saprei da dove iniziare”, ha esordito. “Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione così alta nel corpo mentre salivo su Pianeti (il brano con il quale ha aperto il live, ndr). Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto “Nic guarda a sinistra” ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano”. Il cantautore romano, all’anagrafe Nicolò Moriconi, ha proseguito: “Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla. Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita. Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Che voglio portare questo spettacolo al cinema. Che voi siete dei grandi. Che voi siete dei c***o di grandi. Che siamo nella storia. Che Ultimo da oggi hanno capito tutti bene che vuol dire. Che Ultimo noi abbiamo sempre saputo cosa vuol dire”. Ha concluso: “Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole”.

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UN CONCERTO DA SOGNO “Dovrò prepararmi per il 4 luglio, ma soprattutto per il 5 luglio. Quando mi sveglierò e dovrò realizzare che non sarà stato un sogno, ma realtà”, aveva detto un mese fa Ultimo agli studenti dell’Università Tor Vergata, a Roma, l’ateneo che ha ospitato l’evento nella spianata da 15 ettari. L’artista, che la premier Giorgia Meloni ha definito su X “uno dei più talentuosi cantautori italiani” che “ha fatto la storia della musica e dello spettacolo dal vivo”, è stato il primo a realizzare un grande evento nell’area universitaria non addetta ai concerti, dove è stato allestito un palco largo 140 metri e alto 60, con oltre 30 torri con altoparlanti e 18 maxischermi per permettere anche ai fan seduti nei settori più distanti di assistere allo show (la prima e l’ultima fila avevano tra loro una distanza di più di 800 metri). Approfondimento Ultimo a Tor Vergata: “Questa è la favola per sempre”. Il racconto