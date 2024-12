Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo, la prima foto con il figlio Enea

Natale di grande gioia per Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, diventati genitori di Enea. Il cantautore romano ha pubblicato la prima foto in compagnia del piccolo facendo gli auguri a tutti i suoi fan. L’artista ha poi dato appuntamento al prossimo anno: “Noi ci risentiamo nel 2025”.

Approfondimento Ultimo dedica La parte migliore di me al figlio che sta per nascere

A fine novembre il cantante ha annunciato la nascita del primogenito con un tenero scatto condiviso sull'account Instagram: ” La direzione perfetta per non perdermi più . Benvenuto piccoletto”.

Alcuni giorni prima del lieto evento, Ultimo ha pubblicato la canzone La parte migliore di me, dedicata proprio a Enea. Il cantautore (FOTO) ha raccontato su Instagram: “‘Pregherò perché tu possa sempre sentirti’. Credo sia la frase chiave di questa canzone. Questo è l’augurio che faccio a mio figlio, ma che farei a chiunque di voi e anche a me stesso. Immagino spesso un attore che in una scena sul set deve ridere forte e comincia a pensare a un momento divertente della sua vita privata per riuscirci, oppure che deve piangere e si sforza di farlo pensando a un trauma che ha vissuto. Ecco, io ho sempre invidiato questa abilità agli attori perché credo che questo esercizio li aiuti a continuare a ‘sentirsi’. Li spinge a rimanere in contatto con le parti vere e profonde di loro stessi".

In seguito, Ultimo ha aggiunto: “Ecco perché la canzone arriva al suo apice in questa frase, perché non penso ci sia augurio più bello da poter fare ad una persona che scegliamo di amare”.