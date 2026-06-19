Sabato 4 luglio il cantautore sarà protagonista del maxi concerto a Tor Vergata davanti a 250.000 persone. Ultimo ha annunciato la presenza di Fabrizio Moro prima dell’inizio del suo spettacolo

Oggi, venerdì 19 giugno, Ultimo ha pubblicato il nuovo album Il giorno che aspettavo. Sabato 4 luglio il cantautore romano (FOTO) sarà protagonista del maxi concerto a Tor Vergata. Presenti 250.000 persone. L’artista ha condiviso le immagini del palco in un post sul suo profilo Instagram che conta più di quattro milioni di follower.

ultimo, è uscito il nuovo album il giorno che aspettavo A circa due anni di distanza da Altrove, certificato disco di platino, il cantautore ha pubblicato il nuovo album Il giorno che aspettavo, anticipato dai singoli Acquario, Questa insensata voglia di te e Romantica. In occasione dell’uscita del secondo brano, l’artista ha raccontato: “Mi riporta all’essenza. Al pianoforte e voce. La mia dimensione preferita”. Sabato 4 luglio l’artista sarà protagonista del maxi concerto a Tor Vergata davanti a 250.000 persone. Il cantautore ha annunciato la presenza di Fabrizio Moro prima dell’inizio del suo spettacolo: “Ci tengo a dirlo chiaramente: non vivo questa cosa come un’apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio. Sarà l’unico artista ad esserci. Perché è giusto così. Perché voi lo meritate. E forse, dopo questi dieci anni di strada, me lo merito anche io”. Approfondimento Ultimo, esce il nuovo album: le sue canzoni più famose

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Il cantautore ha aggiunto: “Prima di trovarmi davanti a tutta quella gente, davanti alla notte più grande della mia vita e della mia storia, ci sarà qualcuno che senza saperlo tanti anni fa ha iniziato a scriverla insieme a me”. Fabrizio Moro (FOTO) ha risposto: “Grazie, Nic… Non per l’invito, non per la soddisfazione che provo oggi e neanche per la tua amicizia. Grazie perché, attraverso i tuoi passi, mi hai confermato una cosa in cui ho sempre creduto ma che, col passare degli anni, ogni tanto dimentico: ‘In un’epoca così buia e priva di speranza, chi vive coi sogni appesi può ancora fare la differenza’. La vita è veramente incredibile”. Questa la tracklist del nuovo album Il giorno che aspettavo: Il giorno che aspettavo

Qualcosa di bello

Romantica

Acquario

Questa insensata voglia di te

Quando dorme la città

Io non so

Cuore di plastica

Avevamo cent’anni

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