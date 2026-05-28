Ultimo a Tor Vergata, Fabrizio Moro si esibirà prima del maxi concerto

Ultimo ha scritto una lettera a Fabrizio Moro parlando della decisione di volerlo sul palco di Tor Vergata: “Ho incontrato tanti artisti in questi dieci anni di carriera, ma l’unico nome che continuava a rimbombarmi dentro eri tu. Eri tu perché ci sono persone che ti tendono una mano quando ancora non sei niente per il mondo, e forse neanche per te stesso"
Il 4 luglio Fabrizio Moro salirà sul palco del grande appuntamento di Ultimo. Il cantautore ha annunciato la presenza dell’amico e collega: “Sono onorato di annunciarvi che Fabrizio suonerà a Tor Vergata prima che io salga sul palco. E ci tengo a dirlo chiaramente: non vivo questa cosa come un’apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio”.
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Cresce l’attesa per il grande appuntamento live della voce di Pianeti. A meno di due mesi dal concerto, Ultimo ha annunciato la presenza di Fabrizio Moro chiarendo: “Sarà l’unico artista ad esserci”. Il cantautore ha parlato della decisione in una lettera indirizzata proprio a Fabrizio Moro: “Ho incontrato tanti artisti in questi dieci anni di carriera, ma l’unico nome che continuava a rimbombarmi dentro eri tu. Eri tu perché ci sono persone che ti tendono una mano quando ancora non sei niente per il mondo, e forse neanche per te stesso. Eri tu perché sono passati dieci anni da quando ho aperto il tuo concerto al PalaLottomatica di Roma, e io quella tachicardia prima di salire sul palco non l’ho mai dimenticata. Eri tu perché ‘È eterno un ragazzo che sogna con gli occhi bagnati’, e io e te sappiamo bene questa frase cosa voglia dire viverla”.
Ultimo ha chiarito nel post pubblicato sul profilo Instagram da oltre quattro milioni di follower: “Sono onorato di annunciarvi che Fabrizio suonerà a Tor Vergata prima che io salga sul palco. E ci tengo a dirlo chiaramente: non vivo questa cosa come un’apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio”.
Infine, il cantautore ha concluso: “E da oggi aspetterò quel giorno con una sensazione diversa nel cuore. Perché prima di trovarmi davanti a tutta quella gente, davanti alla notte più grande della mia vita e della mia storia, ci sarà qualcuno che senza saperlo tanti anni fa ha iniziato a scriverla insieme a me”.
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Poco dopo le parole di Ultimo, Fabrizio Moro ha pubblicato la lettera ricevuta dal cantautore prima dell’inizio della sua carriera. La voce di Portami via ha parlato del loro primo incontro: “Mi ricordo come fosse oggi quando entrò per la prima volta nel camerino di un mio concerto e, con timidezza, mi chiese cosa pensassi delle sue canzoni”.
In seguito, Fabrizio Moro (FOTO) ha ringraziato Ultimo sottolineando il loro forte legame di amicizia: “Non per l’invito, non per la soddisfazione che provo oggi e neanche per la tua amicizia. Grazie perché, attraverso i tuoi passi, mi hai confermato una cosa in cui ho sempre creduto ma che, col passare degli anni, ogni tanto dimentico: ‘In un’epoca così buia e priva di speranza, chi vive coi sogni appesi può ancora fare la differenza’. La vita è veramente incredibile. Ci vediamo il 4 luglio a Roma”.
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