Ultimo a Tor Vergata, Fabrizio Moro si esibirà prima del maxi concerto

Ultimo ha scritto una lettera a Fabrizio Moro parlando della decisione di volerlo sul palco di Tor Vergata: “Ho incontrato tanti artisti in questi dieci anni di carriera, ma l’unico nome che continuava a rimbombarmi dentro eri tu. Eri tu perché ci sono persone che ti tendono una mano quando ancora non sei niente per il mondo, e forse neanche per te stesso"

Il 4 luglio Fabrizio Moro salirà sul palco del grande appuntamento di Ultimo . Il cantautore ha annunciato la presenza dell’amico e collega: “Sono onorato di annunciarvi che Fabrizio suonerà a Tor Vergata prima che io salga sul palco. E ci tengo a dirlo chiaramente: non vivo questa cosa come un’apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio”.

ultimo, fabrizio moro sul palco di tor vergata

Cresce l’attesa per il grande appuntamento live della voce di Pianeti. A meno di due mesi dal concerto, Ultimo ha annunciato la presenza di Fabrizio Moro chiarendo: “Sarà l’unico artista ad esserci”. Il cantautore ha parlato della decisione in una lettera indirizzata proprio a Fabrizio Moro: “Ho incontrato tanti artisti in questi dieci anni di carriera, ma l’unico nome che continuava a rimbombarmi dentro eri tu. Eri tu perché ci sono persone che ti tendono una mano quando ancora non sei niente per il mondo, e forse neanche per te stesso. Eri tu perché sono passati dieci anni da quando ho aperto il tuo concerto al PalaLottomatica di Roma, e io quella tachicardia prima di salire sul palco non l’ho mai dimenticata. Eri tu perché ‘È eterno un ragazzo che sogna con gli occhi bagnati’, e io e te sappiamo bene questa frase cosa voglia dire viverla”.

Ultimo ha chiarito nel post pubblicato sul profilo Instagram da oltre quattro milioni di follower: “Sono onorato di annunciarvi che Fabrizio suonerà a Tor Vergata prima che io salga sul palco. E ci tengo a dirlo chiaramente: non vivo questa cosa come un’apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio”.

Infine, il cantautore ha concluso: “E da oggi aspetterò quel giorno con una sensazione diversa nel cuore. Perché prima di trovarmi davanti a tutta quella gente, davanti alla notte più grande della mia vita e della mia storia, ci sarà qualcuno che senza saperlo tanti anni fa ha iniziato a scriverla insieme a me”.