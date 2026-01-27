Ultimo compie 30 anni, le canzoni più amate

Giusy (2017)

Giusy, settima traccia dell’album Pianeti, è tra le canzoni più importanti del cantautore. Ultimo ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Questa è la mia canzone del cuore. L’idea che io l’abbia scritta quasi 15 anni fa devo dire che mi fa effetto, perché più continuo a crescere e più scopro nuove cose dalle parole di questa canzone. Come se il me quindicenne avesse scritto tutte le frasi senza capirne il significato, ma anticipando quello che sarebbe diventato. Ogni giorno sento di essere Giusy un po’ più del giorno prima. E il bello è che può essere così per tutti noi”. Stando ai dati pubblicati dalla FIMI, l'album Pianeti ha collezionato ben 171 settimane in classifica.