Ultimo compie 30 anni, le canzoni più amate

Tra i cantautori di maggior successo della scena italiana, nel corso degli anni ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali diciotto dischi d’oro e ottantacinque dischi di platino. Tra i suoi brani più amati troviamo Il ballo delle incertezze, Vieni nel mio cuore e La parte migliore di me
Oggi, martedì 27 gennaio, Ultimo festeggia trent’anni. Il cantautore è tra gli artisti di maggior successo della scena musicale italiana con milioni di copie vendute. A luglio la voce di Rondini al guinzaglio sarà protagonista di un maxi concerto a Tor Vergata. In attesa del grande appuntamento live, ecco alcuni dei suoi brani più amati di sempre.
ultimo, le canzoni più amate
Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha spento trenta candeline. Il 4 luglio l’artista si esibirà per il più grande concerto della sua vita a Tor Vergata. 250.000 biglietti venduti in tre ore. Nel corso degli anni il cantautore ha collezionato numerosi successi vendendo milioni di copie tra album e singoli. Ecco alcuni dei suoi brani più amati.
Il ballo delle incertezze (2017)
Nel febbraio del 2018, Ultimo si è fatto conoscere al grande pubblico con il brano Il ballo delle incertezze, vincitore della sezione Nuove Proposte della 68esima edizione del Festival di Sanremo. Il singolo, contenuto nell’album Peter Pan, ha conquistato ben tre dischi di platino.
Giusy (2017)
Giusy, settima traccia dell’album Pianeti, è tra le canzoni più importanti del cantautore. Ultimo ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Questa è la mia canzone del cuore. L’idea che io l’abbia scritta quasi 15 anni fa devo dire che mi fa effetto, perché più continuo a crescere e più scopro nuove cose dalle parole di questa canzone. Come se il me quindicenne avesse scritto tutte le frasi senza capirne il significato, ma anticipando quello che sarebbe diventato. Ogni giorno sento di essere Giusy un po’ più del giorno prima. E il bello è che può essere così per tutti noi”. Stando ai dati pubblicati dalla FIMI, l'album Pianeti ha collezionato ben 171 settimane in classifica.
I tuoi particolari (2019)
Nel 2019 il cantautore è tornato in gara sul palco del Teatro Ariston con la canzone I tuoi particolari classificandosi al secondo posto. Il brano, inserito nel progetto discografico Colpa delle favole, è velocemente divenuto uno dei singoli più amati della sua discografia.
Rondini al guinzaglio (2019)
Tra i brani più popolari di Ultimo (FOTO) troviamo sicuramente Rondini al guinzaglio, terzo singolo estratto dall’album Colpa delle favole. Nel corso della carriera il cantautore ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra i quali diciotto dischi d’oro e ottantacinque dischi di platino.
Vieni nel mio cuore (2022)
Vieni nel mio cuore, pubblicato nel maggio del 2022 come primo singolo estratto dall’album Alba, ha conquistato quattro dischi di platino. Grande successo anche per il videoclip della canzone con oltre 20 milioni di visualizzazioni su YouTube.
Alba (2023)
Nel febbraio del 2023 il cantautore ha presentato Alba sul palco del Teatro Ariston in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo. La canzone, contenuta nell’album omonimo, ha conquistato il quarto posto nella classifica finale della kermesse musicale condotta da Amadeus.
La parte migliore di me (2024)
Chiudiamo con La parte migliore di me, brano dedicato al figlio Enea. In occasione dell’uscita della canzone, il cantautore ha raccontato al pubblico: “In un periodo come il nostro dove non si capisce più cosa sia vero o finto, e in cui tutti continuiamo troppo spesso a vivere nelle vite degli altri dimenticandoci di guardare la nostra realtà, pensate che bello se tutti riuscissimo a sentirci, ogni giorno un po' di più”.
©Getty
