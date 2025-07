Ultimo ha segnato un nuovo record vendendo 250.000 biglietti in poche ore. Intervistato da Federica Pirchio, il cantautore romano ha raccontato: “Ho voluto fare un concerto unico e leggendario per la mia storia e per le persone che mi seguono”

ultimo, 200.000 biglietti venduti in un'ora per il raduno del 2026 In occasione del decimo concerto allo stadio Olimpico di Roma, Federica Pirchio di Sky TG24 ha incontrato il cantautore. Intervista visibile in apertura. Ultimo ha parlato della serata memorabile sul palco della sua città: "La festa del decimo Olimpico la devo solo al mio popolo, a loro che mi hanno seguito". Durante il concerto, il cantautore ha lanciato il mega raduno in programma a Tor Vergata il 4 luglio 2026, ovvero nel giorno del settimo anniversario del suo primo indimenticabile show allo stadio Olimpico. La voce di Pianeti ha raccontato: "Ho voluto fare un concerto unico e leggendario per la mia storia e per le persone che mi seguono, questo è il motivo per cui ho annunciato un concerto del genere". In seguito, Ultimo ha aggiunto: "Io ho sempre basato tutto sulla verità, non ho mai avuto mezzo filtro né con le persone che mi seguono, né con la stampa, né con il mondo musicale. Io sono sempre stato quello che sono, anche con i difetti, sopratutto con i difetti, però ho cercato sempre di mantenere le cose vere al primo posto".

A soli sessanta minuti dall'inizio della vendita, Ultimo ha scritto un nuovo importante capitolo della sua carriera con più di 200.000 biglietti venduti. Il cantautore ha condiviso uno scatto sul profilo Instagram scrivendo: "Preparatevi alla storia". Nei prossimi giorni l'artista romano proseguirà la tournée sold out negli stadi con gli ultimi due appuntamenti in programma il 18 luglio allo stadio San Filippo di Messina e il 23 luglio allo stadio San Nicola di Bari.