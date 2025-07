Ultimo annuncia un maxi concerto a Roma Tor Vergata nel 2026

In occasione del suo decimo concerto allo stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha annunciato un grande appuntamento live in programma a Tor Vergata il 4 luglio 2026 . Il cantautore su Instagram: "Questo non sarà solo un concerto, questo è il raduno degli ultimi, questa è la favola per sempre”. Biglietti in vendita a partire dalle ore 11.00 di martedì 15 luglio.

Subito dopo la fine dello show, la voce di Pianeti ha raggiunto i fan presenti al Parchetto, il luogo che lo ha visto crescere. Il cantautore ha condiviso le immagini sul suo profilo social raccontando: "Ho appena finito di suonare all’Olimpico ma non ho resistito. Qui sono nato, qui sono cresciuto. Venire qui dopo quest’annuncio non ha prezzo e sono emozionato, scusate non so che scrivere per descrivere il casino e le emozioni. La nostra favola è per sempre ”.

A poche ore dal concerto allo stadio Olimpico, l’artista ha dichiarato: “Surreale. Quello che è successo stanotte non mi ha fatto chiudere occhio. Queste notti di Roma non potranno mai essere dimenticate. Ho un frastuono dentro, sento le vostre voci incastrarsi in questo silenzio surreale dentro la mia camera. Sul mio comodino c’è un casino che non provo neanche a riordinare. Non so da dove partire. E allora quel casino sul comodino capisco che va in parallelo con quello che sento e che forse lasciarlo così com’è è bellissimo”.

Il cantautore ha proseguito: “Ho la tv accesa ma non so cosa sto guardando. Riguardo i momenti di queste sere ed è tutto troppo. Roma tu mi hai cresciuto, e io ti ho odiata e amata insieme. In questo casino interiore un punto fisso c’è ed è solido come non mai: la nostra connessione che quest’anno ha superato ogni confine. Abbiamo fatto un passo gigante in avanti insieme. Non so come spiegarlo, voi lo sentite? È come se sul palco avessimo imparato ad amarci, capirci e aiutarci ancora di più. Questo tour ha fatto un ‘clic’ verso qualcosa che è per sempre”:

Infine, Ultimo ha concluso: "Perché questo casino che sento dentro è il più bel casino del mondo. Perché ce lo meritiamo tutti di credere alle favole, ognuno la sua. Perché certe cose non hanno fine. E noi lo avevamo capito quando nessun altro ci avrebbe creduto”.